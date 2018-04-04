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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Yunus ÜLGER / DORTMUND
04.04.2018 - 19:13, Son Güncelleme:

Irkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık, öldürüldüğü yerde anıldı

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Irkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık, öldürüldüğü yerde anıldı

NSU terör örgütünün kurbanlarından Mehmet Kubaşık, Dortmund’da öldürüldüğü büfesinin önünde anıldı. Anma törenine katılan Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, NSU kurbanlarının yakınlarının NSU davasında adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

CİNAYETİN 12’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine Mehmet Kubaşık’ın eşi Elif Kubaşık, kızı Gamze Kubaşık, eşi Serdar Aslan, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Dortmund Belediye Başkan Yardımcısı Birgit Jörder, Şehir Direktörü Jörg Stüdemann ile diğer yetkililer katıldı. Katılımcılar, büfenin önündeki anıta çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu. Ailenin isteği gereği, törende konuşma yapılmadı. 

Irkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık, öldürüldüğü yerde anıldı
Mehmet Kubaşık, 4 Nisan 2006’da büfesinin içinde NSU teröristleri tarafından öldürülmüştü.

Tören sonrası Hürriyet’e açıklama yapan Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, NSU kurbanları ile Almanya’daki Türk toplumunun, Münih’te devam eden NSU davasında adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi. Başbakan Angela Merkel’in, NSU olayının tümüyle aydınlatılacağı sözüne gönderme yapan Cebeci, “Maktul vatandaşlarımızın yakınlarına en üst düzeyde verilmiş bir söz var. Bu sözden kaynaklanan bir beklenti var. Bu beklentinin yerine getirilmesi arzusundayız. Maktul yakınları gibi biz de davanın takipçisiyiz, yakından takip ediyoruz. Bu tür üzücü hadiselerin tekrarlanmaması için bu dava çok önemli, çok sembolik önem taşıyan bir dava” dedi.

Irkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık, öldürüldüğü yerde anıldı
Şener Cebeci

‘AKILLARA NSU GELİYOR’
Başkonsolos Cebeci, son zamanlarda camilere, Türk dernek ve işyerlerine saldırıların arttığını hatırlatarak, bu saldırıların ister istemez, NSU örgütünü akıllara getirdiğini ve vatandaşlarımızı endişelendirdiğini söyledi. NSU davasında çıkacak kararın bu bakımdan da önemli olduğunu vurguladı.
Belediyenin anma töreninden sonra akşam saatlerinde Demokratik İşçi Dernekleri
Federasyonu (DIDF) da yürüyüş ve mitingle Mehmet Kubaşık’ı andı.



 

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