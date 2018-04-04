Irkçı terör kurbanı Mehmet Kubaşık, öldürüldüğü yerde anıldı
NSU terör örgütünün kurbanlarından Mehmet Kubaşık, Dortmund’da öldürüldüğü büfesinin önünde anıldı. Anma törenine katılan Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, NSU kurbanlarının yakınlarının NSU davasında adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.
CİNAYETİN 12’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine Mehmet Kubaşık’ın eşi Elif Kubaşık, kızı Gamze Kubaşık, eşi Serdar Aslan, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Dortmund Belediye Başkan Yardımcısı Birgit Jörder, Şehir Direktörü Jörg Stüdemann ile diğer yetkililer katıldı. Katılımcılar, büfenin önündeki anıta çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu. Ailenin isteği gereği, törende konuşma yapılmadı.
Mehmet Kubaşık, 4 Nisan 2006’da büfesinin içinde NSU teröristleri tarafından öldürülmüştü.
Tören sonrası Hürriyet’e açıklama yapan Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, NSU kurbanları ile Almanya’daki Türk toplumunun, Münih’te devam eden NSU davasında adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi. Başbakan Angela Merkel’in, NSU olayının tümüyle aydınlatılacağı sözüne gönderme yapan Cebeci, “Maktul vatandaşlarımızın yakınlarına en üst düzeyde verilmiş bir söz var. Bu sözden kaynaklanan bir beklenti var. Bu beklentinin yerine getirilmesi arzusundayız. Maktul yakınları gibi biz de davanın takipçisiyiz, yakından takip ediyoruz. Bu tür üzücü hadiselerin tekrarlanmaması için bu dava çok önemli, çok sembolik önem taşıyan bir dava” dedi.
Şener Cebeci
‘AKILLARA NSU GELİYOR’
Başkonsolos Cebeci, son zamanlarda camilere, Türk dernek ve işyerlerine saldırıların arttığını hatırlatarak, bu saldırıların ister istemez, NSU örgütünü akıllara getirdiğini ve vatandaşlarımızı endişelendirdiğini söyledi. NSU davasında çıkacak kararın bu bakımdan da önemli olduğunu vurguladı.
Belediyenin anma töreninden sonra akşam saatlerinde Demokratik İşçi Dernekleri
Federasyonu (DIDF) da yürüyüş ve mitingle Mehmet Kubaşık’ı andı.
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