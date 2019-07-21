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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
21.07.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

İlk işi Trump’a ‘evet’ mesajı vermek oldu

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İlk işi Trump’a ‘evet’ mesajı vermek oldu

Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, ilk iş olarak ABD Başkanı Trump’ın da Almanya’dan istediği NATO’ya desteği gayri safi milli hasılanın yüzde 2’sine çıkarılmasına ‘evet’ dedi. Kramp Karrenbauer, ABD ve NATO’ya karşı Başbakan Merkel’den farklı bir politika izleyeceği mesajı da verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO taahhütleri çerçevesinde savunma harcamalarını Gayri safi milli hasılasının yüzde 2’sine çıkarmayan Almanya’yı hedef almıştı. Trump’ın sık sık Almanya’ya ‘savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 2’sine çıkarın’ uyarısı Başbakan Merkel’le ilişkilerin gerilmesinde önemli rol oynadı. Yeni Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, komutayı ele alır almaz, Trump’ın bu talebini yerine getireceğinin mesajını verdi. Aynı zamanda hükümetin büyük ortağı CDU lideri de olan Kramp Karrenbauer, “Frankfurter Allgemeine Sonntag Gazetesi’ne verdiği demeçte, ABD ve NATO’ya karşı Başbakan Merkel’den farklı bir politika izleyeceğinin sinyallerini de verdi. Çarşamba günü parlamentoda yemin ederek göreve başlayacak olan Kramp Karrenbauer, Almanya’nın savunmaya daha fazla bütçe ayırması gerektiğini söyledi ve “Almanya NATO’nun yüzde iki hedefine çok açık onay verdi, ben bu taahhüdün arkasındayım” dedi.

ABD’NİN GÜVENİLİRLİĞİNİN SORGULANMASINA KARŞI
Yeni Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, NATO ve ABD’nin güvenilirliğinin sorgulanmasına karşı çıktı ve “NATO bizim güvenlik mimarimizin köşe taşıdır” dedi. Avrupa ordusu çalışmalarına da dikkat çeken Kramp Karrenbauer, Avrupa ordusu girişimlerinin NATO’nun yerini alacağı iddiaları için “Gerçekçi değil” dedi ve böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını belirtti.
NATO ülkeleri, 2025 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH’sinin yüzde 2’sine çıkarma kararı almıştı. ABD Başkanı Trump, yüzde 2 taahhüdünün 2025’ten de önce yerine getirilmesini talep ediyor.

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