İklimi koruma önlemleri tüketiciye pahalıya patlayacak

HÜKÜMETİN çevreye zararlı ve küresel ısınmaya sebep olan karbondioksit (CO2) emisyonunu azaltmayı hedeflediği iklim paketiyle 2021 yılından itibaren 1 ton CO2 başına 25 Euro karbon ücretlendirme farkı getiriyor. CO2 ücretlendirmesi 2022 yılında ton başına 30 Euro, 2023’te 35 Euro, 2024’te 45 Euro, 2025’te 55 Euro olacak. 2026’dan itibaren ücretlendirme yine ton başına 55 ile 65 Euro arasında artacak. En fazla ücretlendirme 65 Euro ile sınırlı kalacak.

2021’DE YILLIK BENZİN MASRAFI 54 EURO ARTACAK

Uzmanlara göre alınan tedbirler iklimi koruma açısından olumlu. Ancak bunun bedelini tüketiciler ödeyecek. Benzin, dizel, kalorifer yakıtları zamlanacak. Almanya Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) iklim paketinin tüketiciye kaça mal olacağını hesapladı. 2021’de CO2 ücretlendirmesinin 25 Euro olmasıyla benzin litre başına 7.5 Cent zamlanacak. 100 km’de 4.6 litre yakıt harcayan ve yılda 15 bin km yol yapan bir aracın yıllık yakıt masrafı 54 Euro artacak. Sonraki yıllarda CO2 ücretlendirmesinin artmasına orantılı olarak, yakıt fiyatları da yükselmeye devam edecek. Ton başına 65 Euro ücretlendirmede benzin fiyatları litre başına 19.5 Cent yükselecek. Yılda 15 bin km yol yapan ve ortalama 4.6 litre yakıt harcayan bir aracın yıllık masrafı 135 Euro daha fazla olacak.

4 KİŞİLİK AİLENİN YILLIK MASRAFI 509 EURO ARTACAK

Almanya Sanayiciler Birliği’nin (BDİ) yaptığı hesaba göre 120 metrekare büyüklüğünde bir dairede oturan 4 kişilik ailenin yıllık otomobil ve kalorifer yakıt masrafı 509 Euro daha artacak. Eğer 2026 yılında ton başına CO2 ücretlendirmesi 60 Euro olursa, dizel km başına 19 Cent zamlanacak. Yılda 15 bin km yapan ve 4.6 litre dizel harcayan bir otomobilin yıllık yakıt masrafı 131 Euro yükselecek. Kalorifer yakıtı da litre başına 19 Cent artacak.

TRENDE KDV YÜZDE 7’YE DÜŞÜYOR

Hükümetin iklim paketi bu önlemlerle CO2 emisyonunu azaltmak ve insanları tren seyahatine teşvik etmek istiyor. Tren biletlerinden kesilen katma değer vergisi 2021 yılında yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşecek. Buna karşın motorlu taşıtlar vergisi artacak. Bunun sonucu uçak biletleri pahalanacak ve beygir gücü yüksek otomobillerin vergisi yükselecek.