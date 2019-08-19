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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürsel KÖKSAL – Kazım DOĞAN
19.08.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Ignatz Bubis Ödülü Cem Özdemir’in

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Ignatz Bubis Ödülü Cem Özdemir’in

Almanya’da her üç yılda bir verilen ve Frankfurt’un en büyük ödüllerinden ‘Ignatz Bubis Ödülü’ne, Yeşiller eski Eşbaşkanı Cem Özdemir layık görüldü.

ALMANYA’da tüm azınlıkların hakları için verdiği mücadeleyle ülke tarihine geçen ve 20 yıl önce yaşamını yitiren Ignatz Bubis’i anmak amacaıyla her 3 yılda bir verilen ödüle bu yıl Cem Özdemir layık görüldü. Almanya demokrasi tarihinin önde gelen sembol mekanlarından Paulskirche’de gerçekleştirilen ödül törenine Yahudi cemaati yöneticileri ve üyeleri, Frankfurt ve Hessen Eyalet parlamentolarından çok sayıda politikacı ile birlikte Hessen milletvekilleri SPD’li Turgut Yüksel, Yeşillerli Taylan Burcu ve Eyalet Bilim Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar da katıldı.

Ignatz Bubis Ödülü Cem Özdemir’in

“BU DEMOKRASİ DÜŞMANLARI...”
Ödülü Cem Özdemir’e takdim eden Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, ödülün Özdemir‘e verilmesinin Ignatz Bubis’in eşi Ida Bubis tarafından teklif edildiğini hatırlatarak “Ignatz Bubis dünyaya açık, hoşgörülü, farklı köken, din ve dillerden insanların sadece yanyana durduğu değil, birlikte yaşadığı bir Almanya için mücadele etti. Siz onun uğruna mücadele ettiği değerleri temsil ediyorsunuz“ dedi. Cem Özdemir de konuşmasında Ignatz Bubis’in Solingen ve Mölln cinayetlerinden sonra Almanya televizyonlarında yaptığı konuşmalarla göçmenlerin acısını ve haklı taleplerini, protestolarını büyük bir kararlılıkla dile getirdiğini hatırlatarak, onu ve mücadelesini kendisine örnek aldığını söyledi.
Almanya’da son zamanlarda yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve anti semitizmin yeniden yükseldiğini de hatırlatan Özdemir, “Bu demokrasi düşmanları cumhuriyetimizin sembolü ortak bayrağımızı suistimal ediyor, ülkemize saygısızlık yapıyor, hürriyetimize zarar veriyorlar” dedi.
Törende Roman Filarmoni Orkestrası’ndan bir grup müzisyen konser verdi.

Ignatz Bubis Ödülü Cem Özdemir’in

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