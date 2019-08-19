Ignatz Bubis Ödülü Cem Özdemir’in
Almanya’da her üç yılda bir verilen ve Frankfurt’un en büyük ödüllerinden ‘Ignatz Bubis Ödülü’ne, Yeşiller eski Eşbaşkanı Cem Özdemir layık görüldü.
ALMANYA’da tüm azınlıkların hakları için verdiği mücadeleyle ülke tarihine geçen ve 20 yıl önce yaşamını yitiren Ignatz Bubis’i anmak amacaıyla her 3 yılda bir verilen ödüle bu yıl Cem Özdemir layık görüldü. Almanya demokrasi tarihinin önde gelen sembol mekanlarından Paulskirche’de gerçekleştirilen ödül törenine Yahudi cemaati yöneticileri ve üyeleri, Frankfurt ve Hessen Eyalet parlamentolarından çok sayıda politikacı ile birlikte Hessen milletvekilleri SPD’li Turgut Yüksel, Yeşillerli Taylan Burcu ve Eyalet Bilim Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar da katıldı.
“BU DEMOKRASİ DÜŞMANLARI...”
Ödülü Cem Özdemir’e takdim eden Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, ödülün Özdemir‘e verilmesinin Ignatz Bubis’in eşi Ida Bubis tarafından teklif edildiğini hatırlatarak “Ignatz Bubis dünyaya açık, hoşgörülü, farklı köken, din ve dillerden insanların sadece yanyana durduğu değil, birlikte yaşadığı bir Almanya için mücadele etti. Siz onun uğruna mücadele ettiği değerleri temsil ediyorsunuz“ dedi. Cem Özdemir de konuşmasında Ignatz Bubis’in Solingen ve Mölln cinayetlerinden sonra Almanya televizyonlarında yaptığı konuşmalarla göçmenlerin acısını ve haklı taleplerini, protestolarını büyük bir kararlılıkla dile getirdiğini hatırlatarak, onu ve mücadelesini kendisine örnek aldığını söyledi.
Almanya’da son zamanlarda yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve anti semitizmin yeniden yükseldiğini de hatırlatan Özdemir, “Bu demokrasi düşmanları cumhuriyetimizin sembolü ortak bayrağımızı suistimal ediyor, ülkemize saygısızlık yapıyor, hürriyetimize zarar veriyorlar” dedi.
Törende Roman Filarmoni Orkestrası’ndan bir grup müzisyen konser verdi.
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