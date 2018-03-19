‘İçişleri Bakanı’nın sözlerine katılmıyoruz’

ALMANYA’nın Hessen Eyaleti Sosyal İşler ve Uyum Bakanlığı, Uyumdan Sorumlu Müsteşarı Yeşiller partili Kai Klose, Frankfurt Fechenheim Eyüp Sultan Camisi’ni ziyaretinde Almanya’da inanç hürriyetinin Anayasanın teminatı altında olduğunu söyledi. Klose, “Çok kültürlülük, dini inanç hürriyetinin yanında dini inancı olmama hürriyeti anayasal hak ve zenginliktir. Devlet insanların dini ve dünya görüşüne bakmaksızın onlara hizmet götürmekle yükümlüdür” dedi.

Camide Müsteşar Klose’yi Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalışma Birliği Koordinatörü Dr. Hüseyin Kurt, cami derneği başkanı Habip Alkan, dernek üyeleri ile Frankfurt Yabancılar Meclisi Bașkanı Jumas Medoff’un aralarında bulunduğu kalabalık bir grup karşıladı.

ANAYASAL ZENGİNLİK

Müsteşar Kai Klose, camiyi gezerek Başkan Alkan’dan bilgi aldı. Almanya’da 4.5 milyondan fazla Müslümanın yaşadığına dikkat çeken Müsteşar Klose, İslam dininin Almanya’nın bir parçası olduğunu belirterek, “Devlet tüm vatandaşlarına, Müslümanlara da gerekli hizmetleri götürmekle yükümlüdür” dedi. Yeni göreve başlayan Federal İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer’in, İslam’ın Almanya’ya ait olmadığı yönündeki açıklamalarına katılmadığını kaydeden Klose, şöyle dedi:

“En ileri seviyede İslam din dersinin okutulduğu eyalet Hessen. Müslüman mahkumlara yönelik en yaygın seviyede manevi telkin hizmeti yine Hessen’de veriliyor. Bu hizmetlerin gelecekte de gelişerek devam etmesi için dini cemaatler ile devletin beraber çalışması önemli. Çok kültürlülük, dini inanç hürriyetinin yanında dini inancı olmama hürriyeti anayasal hak ve zenginliktir. Devlet insanların dini ve dünya görüşüne bakmaksızın onlara hizmet götürmekle yükümlüdür.”

Müsteşar Klose, Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalışma Birliği ile Fechenheim Eyüp Sultan Camii´nden oluşacak bir delegasyonu Hessen Eyaleti Meclisi’ne davet etti.

‘TALİHSİZ BİR BEYAN’

Frankfurt´un Fechenheim mahallesinde 1998 yılından bu yana hizmet veren tek camii derneği olduğunun altını çizen Habip Alkan, verilen hizmetlerin sadece ibadet hizmetleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Alkan, başta kiliseler olmak üzere çeşitli yabancı ve Alman kuruluşlar ile dinler arası diyalog, gençlik, sosyal ve kültürel çalışmaları içinde olduklarını söyledi.

Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalıșma Birliği Koordinatörü Dr. Hüseyin Kurt ise Almanya’da saldırıya uğrayan camiler ve Türk kuruluşlarının sayısındaki artışa dikkat çekerek Müslümanların tedirgin olduğunu söyledi. Kurt, Federal İçişleri Bakanı’nın sözlerini “Aşırı sağcı ırkçı kesimlerin oylarını alma amaçlı popülist, talihsiz beyan” olarak niteledi.