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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar dpa
04.08.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Hükümet yıl sonunu görür mü?

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Hükümet yıl sonunu görür mü?

Almanya’nın Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde 1 Eylül’de, Thüringen’de ise 27 Ekim’de seçim var. Son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre mültecileri seçim malzemesi yapan aşırı sağ AfD, doğu eyaletlerinde yüzde 23 oyla birinci parti görünüyor. CDU yüzde 22 ile ikinci, SPD ise yüzde 11’le 5’inci sırada.

BRANDENBURG Eyalet Meclisi CDU Grup Başkanı İngo Senftleben, üç doğu eyaletindeki seçimlerin büyük koalisyonun sonunu hızlandıracağını söyledi. SPD’nin lider boşluğunu dolduramadığına dikkati çeken Senftleben, “Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde seçim sonuçları SPD içindeki tartışmaları daha da alevlendirecek” dedi. CDU Brandenburg Teşkilatı Başkanı ve seçimlerde eyalet başbakan adayı Senftleben, koalisyonun dağılması Merkel döneminin de sona ereceği tahmininde bulundu. Brandenburg’da aşırı sağ AfD’den sonra ikinci parti çıksalar bile hükümeti CDU’nun kurması gerektiğini ifade eden Senftleben, üçüncü güçlü parti Sol Parti’yle ittifakı dışlamamak gerektiğini vurguladı.
SPD’nin Federal Meclis geçici Grup Başkanı Rolf Mützenich ise koalisyonun dağılmayacağını, önlerinde daha birlikte yapacakları çok iş bulunduğunu söyledi.

Hükümet yıl sonunu görür mü
Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD, doğu eyaletlerindeki seçim kampanyalarında, ‘İki sınıflı Almanya. 5 mülteci çocuk için 2 sosyal danışman, ama 60 yaşlı için 2 bakıcı’ yazılı afişler kullanıyor.

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