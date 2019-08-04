Hükümet yıl sonunu görür mü?
Almanya’nın Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde 1 Eylül’de, Thüringen’de ise 27 Ekim’de seçim var. Son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre mültecileri seçim malzemesi yapan aşırı sağ AfD, doğu eyaletlerinde yüzde 23 oyla birinci parti görünüyor. CDU yüzde 22 ile ikinci, SPD ise yüzde 11’le 5’inci sırada.
BRANDENBURG Eyalet Meclisi CDU Grup Başkanı İngo Senftleben, üç doğu eyaletindeki seçimlerin büyük koalisyonun sonunu hızlandıracağını söyledi. SPD’nin lider boşluğunu dolduramadığına dikkati çeken Senftleben, “Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde seçim sonuçları SPD içindeki tartışmaları daha da alevlendirecek” dedi. CDU Brandenburg Teşkilatı Başkanı ve seçimlerde eyalet başbakan adayı Senftleben, koalisyonun dağılması Merkel döneminin de sona ereceği tahmininde bulundu. Brandenburg’da aşırı sağ AfD’den sonra ikinci parti çıksalar bile hükümeti CDU’nun kurması gerektiğini ifade eden Senftleben, üçüncü güçlü parti Sol Parti’yle ittifakı dışlamamak gerektiğini vurguladı.
SPD’nin Federal Meclis geçici Grup Başkanı Rolf Mützenich ise koalisyonun dağılmayacağını, önlerinde daha birlikte yapacakları çok iş bulunduğunu söyledi.
Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD, doğu eyaletlerindeki seçim kampanyalarında, ‘İki sınıflı Almanya. 5 mülteci çocuk için 2 sosyal danışman, ama 60 yaşlı için 2 bakıcı’ yazılı afişler kullanıyor.
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