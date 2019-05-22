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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
22.05.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Hükümet krizine doğru: SPD’nin emeklilik tasarısı asla yasalaşmayacak

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Hükümet krizine doğru: SPD’nin emeklilik tasarısı asla yasalaşmayacak

Almanya’da 3 milyon kişiyi ilgilendiren SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in hazırladığı temel emeklilik tasarısı, hükümet ortaklarını karşı karşıya getirdi. Tasarıyı asla meclisten geçirmeyeceklerini söyleyen CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, SPD’nin bu tasarıyı AP seçimlerinde bir puan daha fazla almak için hazırladığını iddia etti.

FEDERAL Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Berlin’de çarşamba günü basın toplantısı düzenleyerek 3 milyon kişiyi ilgilendiren dar gelirli emeklilerin maaşını yaklaşık 447 Euro artıracak tasarının, çok sağlam kaynaklara sahip olduğunu duyurdu. Heil “Maliye Bakanlığı tasarıyı onayladı. Üç milyon kişiyi kapsayan tasarının bu hükümet döneminde, yani 2021 yılına kadar çıkmasını hedefliyorum. Temel emeklilik tasarısının kaynağı çok sağlam. Koalisyon ortakları olarak mantık çevresinde konunun ele alınmasını umut ediyorum” dedi.

OLMAYAN VERGİLERLE Mİ KAŞILAYACAK?
CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak ise aynı gün bir basın toplantısı düzenleyerek SPD’li bakanın hazırladığı tasarının koalisyon sözleşmesinde bulunmadığını ve kesinlikle yasalaşamayacağını söyledi
Ziemiak, SPD’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bir puan daha fazla almak için tasarıyı hazırladığını iddia ederek “Nasıl finanse edileceği, yani kaynağı belli değil. Olmayan vergilerden karşılanması planlanıyor. Ayrıca temel emekliliğin kimin hak edeceği de belli değil. Böyle bir tasarı CDU/CSU oylarıyla asla meclisten geçemeyecek. SPD bu tasarıyla AP seçimleri öncesi bir puan daha fazla alma planı yapmış. Seçimlerden sonra bu tasarı unutulur gider” dedi.

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