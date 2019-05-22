Hükümet krizine doğru: SPD’nin emeklilik tasarısı asla yasalaşmayacak
Almanya’da 3 milyon kişiyi ilgilendiren SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in hazırladığı temel emeklilik tasarısı, hükümet ortaklarını karşı karşıya getirdi. Tasarıyı asla meclisten geçirmeyeceklerini söyleyen CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, SPD’nin bu tasarıyı AP seçimlerinde bir puan daha fazla almak için hazırladığını iddia etti.
FEDERAL Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Berlin’de çarşamba günü basın toplantısı düzenleyerek 3 milyon kişiyi ilgilendiren dar gelirli emeklilerin maaşını yaklaşık 447 Euro artıracak tasarının, çok sağlam kaynaklara sahip olduğunu duyurdu. Heil “Maliye Bakanlığı tasarıyı onayladı. Üç milyon kişiyi kapsayan tasarının bu hükümet döneminde, yani 2021 yılına kadar çıkmasını hedefliyorum. Temel emeklilik tasarısının kaynağı çok sağlam. Koalisyon ortakları olarak mantık çevresinde konunun ele alınmasını umut ediyorum” dedi.
OLMAYAN VERGİLERLE Mİ KAŞILAYACAK?
CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak ise aynı gün bir basın toplantısı düzenleyerek SPD’li bakanın hazırladığı tasarının koalisyon sözleşmesinde bulunmadığını ve kesinlikle yasalaşamayacağını söyledi
Ziemiak, SPD’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bir puan daha fazla almak için tasarıyı hazırladığını iddia ederek “Nasıl finanse edileceği, yani kaynağı belli değil. Olmayan vergilerden karşılanması planlanıyor. Ayrıca temel emekliliğin kimin hak edeceği de belli değil. Böyle bir tasarı CDU/CSU oylarıyla asla meclisten geçemeyecek. SPD bu tasarıyla AP seçimleri öncesi bir puan daha fazla alma planı yapmış. Seçimlerden sonra bu tasarı unutulur gider” dedi.
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