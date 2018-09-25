Hiç sır vermeyen Merkel, Demir Perde günlerini anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHiç sır vermeyen Merkel, Demir Perde günlerini anlattı
GeriAvrupa Hiç sır vermeyen Merkel, Demir Perde günlerini anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: Getty Images, Reuters
25.09.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Hiç sır vermeyen Merkel, Demir Perde günlerini anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hiç sır vermeyen Merkel, Demir Perde günlerini anlattı

Özel hayatı hakkında hemen hemen sır vermemeye aşırı özen gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, gençliğiyle ilgili bazı sürpriz itiraflarda bulundu. Eski Doğu Almanya'da büyüyen Başbakan Merkel, nasıl Batı Alman markı kaçırdığını anlattı.

HANNOVER kentinde gençlerle Avrupa üzerine konuşan Başbakan Merkel, gençlik dönemiyle ilgili ilginç anekdotlar anlattı. Merkel, gençliğinde eski ‘Demir Perde’ ülkelerine seyahat ettiğinde nasıl kaçak Batı Alman markı bozdurduğunu itiraf etti. Eski Doğu Almanya'da büyüyen Merkel, hangi ülkeleri o zaman gezmeyi hayal ettiği sorusuna şu yanıtı verdi: 

“Ben sınırlı imkanlar içinde, o zaman sosyalist dünya sistemi içindeki ülkelere çok seyahat ettim. Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve elbette Sovyetler Birliği'ne. Ama oraya da öyle özgürce seyahat edilemiyordu. O zaman çadır kurabiliyorduk. Dağlara çıkıyorduk. Bireysel seyahatlerde günde 30 Doğu Alman markı bozdurma hakkımız vardı. O zaman Budapeşte'de kamp yerinin geceliği 10-15 marktı. Bu parayla sadece hazır çorba içebilirdiniz. O nedenle Batı Alman markı kaçırmaya çalışıyorduk. Ama gümrük çok sıkıydı. Budapeşte'de Batı kitapları vardı. Bu kitapları alıyordum. Ama çok iyi saklamak gerekiyordu. Herşey çok zordu ama ilginçti de.”

‘ABD’Yİ ÇOK MERAK EDİYORDUM’
“Elbette Batı Almanya'ya seyahati özlüyordum. 1961'de, o zaman 7 yaşındaydım, Bavyera'ya tatile gittik, büyük annem de geldi. Hemen ardından duvar inşaatı geldi. 1968'e kadar Batı Almanya'da akrabalarımı ziyaret edebildim. Kuzenimin düğününe gittim. Gezmek istediğim ülkelerin başında tabii Fransa, İngiltere vardı ama en başta Amerika'yı elbette en çok merak ediyordum.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hiç sır vermeyen Merkel, Demir Perde günlerini anlattı

Polis bu kadını bulamayınca halktan yardım istedi

Hakim, 6 haftalık bebeğini öldüren cani babaya acımadı

Belçika’yı elektrikte karanlık günler bekliyor