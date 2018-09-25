Hiç sır vermeyen Merkel, Demir Perde günlerini anlattı
Özel hayatı hakkında hemen hemen sır vermemeye aşırı özen gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, gençliğiyle ilgili bazı sürpriz itiraflarda bulundu. Eski Doğu Almanya'da büyüyen Başbakan Merkel, nasıl Batı Alman markı kaçırdığını anlattı.
HANNOVER kentinde gençlerle Avrupa üzerine konuşan Başbakan Merkel, gençlik dönemiyle ilgili ilginç anekdotlar anlattı. Merkel, gençliğinde eski ‘Demir Perde’ ülkelerine seyahat ettiğinde nasıl kaçak Batı Alman markı bozdurduğunu itiraf etti. Eski Doğu Almanya'da büyüyen Merkel, hangi ülkeleri o zaman gezmeyi hayal ettiği sorusuna şu yanıtı verdi:
“Ben sınırlı imkanlar içinde, o zaman sosyalist dünya sistemi içindeki ülkelere çok seyahat ettim. Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve elbette Sovyetler Birliği'ne. Ama oraya da öyle özgürce seyahat edilemiyordu. O zaman çadır kurabiliyorduk. Dağlara çıkıyorduk. Bireysel seyahatlerde günde 30 Doğu Alman markı bozdurma hakkımız vardı. O zaman Budapeşte'de kamp yerinin geceliği 10-15 marktı. Bu parayla sadece hazır çorba içebilirdiniz. O nedenle Batı Alman markı kaçırmaya çalışıyorduk. Ama gümrük çok sıkıydı. Budapeşte'de Batı kitapları vardı. Bu kitapları alıyordum. Ama çok iyi saklamak gerekiyordu. Herşey çok zordu ama ilginçti de.”
‘ABD’Yİ ÇOK MERAK EDİYORDUM’
“Elbette Batı Almanya'ya seyahati özlüyordum. 1961'de, o zaman 7 yaşındaydım, Bavyera'ya tatile gittik, büyük annem de geldi. Hemen ardından duvar inşaatı geldi. 1968'e kadar Batı Almanya'da akrabalarımı ziyaret edebildim. Kuzenimin düğününe gittim. Gezmek istediğim ülkelerin başında tabii Fransa, İngiltere vardı ama en başta Amerika'yı elbette en çok merak ediyordum.”
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