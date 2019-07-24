Gördüğü ilk yabancıyı kurşunlamıştı: Olay yerinde nöbet tuttular
Bir yabancı öldürmek için çıktığı sokakta gördüğü ilk yabancı olan 26 yaşındaki Eritreliyi kurşunladıktan sonra intihar eden yabancı düşmanı Roland K.’nın yakın çevresi de soruşturmaya dahil edildi. Saldırının yaşandığı Waechtersbach sakinleri, ırkçılığa karşı nöbet tuttu.
ALMANYA’nın Hessen Eyaleti sınırları içinde kalan Waechtersbach’ta yaşanan ırkçı saldırı sonrası toplanan 400 kişi ırkçılığı ve sağ şiddeti protesto etti. Irkçılığa karşı nöbet eylemine Waechtersbach Belediye Başkanı Andreas Weiher de katıldı ve aşırı sağa ve yabancı düşmanlığına karşı herkese sorumluluk düştüğünün altını çizdi. SPD’li Weiher, ırkçı saldırıların çok daha ciddiye alınması gerektiğini belirtirken, korkulmamasını ve teslim olunmamasını da istedi.
TEN RENGİNE BAKARAK ATEŞ ETTİ
Waechtersbach’da 55 yaşındaki yabancı düşmanı Roland K. pazartesi günü sokakta gördüğü ve hiç tanımadığı 26 yaşındaki Eritreli’ye seyir halindeki aracından üç kurşun sıkmış ve bir kurşun Eritreli kişinin karnına isabet etmişti. Yaralanan kurban hastanede tedavi altına alınmıştı. Frankfurt savcılığı, saldırganın kurbanın ten rengine bakarak ateş ettiğini belirterek saldırının ırkçı motifli olduğunu bir kez daha belirtti. Savcılık, 55 yaşındaki saldırganın yakın çevresini de incelemeye aldı. Saldırganın örgüt üyesi olup olmadığı ve saldırıda başka birilerinin kendisine yardım edip etmediği araştırılıyor. Yabancı düşmanı saldırgan olaydan sonra kafasına sıktığı tek kurşunla intihar etmiş evinde ve arabısında toplam beş adet ruhsatlı silah bulunmuştu.
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