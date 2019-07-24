Gördüğü ilk yabancıyı kurşunlamıştı: Olay yerinde nöbet tuttular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGördüğü ilk yabancıyı kurşunlamıştı: Olay yerinde nöbet tuttular
GeriAvrupa Gördüğü ilk yabancıyı kurşunlamıştı: Olay yerinde nöbet tuttular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
24.07.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Gördüğü ilk yabancıyı kurşunlamıştı: Olay yerinde nöbet tuttular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gördüğü ilk yabancıyı kurşunlamıştı: Olay yerinde nöbet tuttular

Bir yabancı öldürmek için çıktığı sokakta gördüğü ilk yabancı olan 26 yaşındaki Eritreliyi kurşunladıktan sonra intihar eden yabancı düşmanı Roland K.’nın yakın çevresi de soruşturmaya dahil edildi. Saldırının yaşandığı Waechtersbach sakinleri, ırkçılığa karşı nöbet tuttu.

ALMANYA’nın Hessen Eyaleti sınırları içinde kalan Waechtersbach’ta yaşanan ırkçı saldırı sonrası toplanan 400 kişi ırkçılığı ve sağ şiddeti protesto etti. Irkçılığa karşı nöbet eylemine Waechtersbach Belediye Başkanı Andreas Weiher de katıldı ve aşırı sağa ve yabancı düşmanlığına karşı herkese sorumluluk düştüğünün altını çizdi. SPD’li Weiher, ırkçı saldırıların çok daha ciddiye alınması gerektiğini belirtirken, korkulmamasını ve teslim olunmamasını da istedi.

Gördüğü ilk yabancıyı kurşunlamıştı: Olay yerinde nöbet tuttular

TEN RENGİNE BAKARAK ATEŞ ETTİ
Waechtersbach’da 55 yaşındaki yabancı düşmanı Roland K. pazartesi günü sokakta gördüğü ve hiç tanımadığı 26 yaşındaki Eritreli’ye seyir halindeki aracından üç kurşun sıkmış ve bir kurşun Eritreli kişinin karnına isabet etmişti. Yaralanan kurban hastanede tedavi altına alınmıştı. Frankfurt savcılığı, saldırganın kurbanın ten rengine bakarak ateş ettiğini belirterek saldırının ırkçı motifli olduğunu bir kez daha belirtti. Savcılık, 55 yaşındaki saldırganın yakın çevresini de incelemeye aldı. Saldırganın örgüt üyesi olup olmadığı ve saldırıda başka birilerinin kendisine yardım edip etmediği araştırılıyor. Yabancı düşmanı saldırgan olaydan sonra kafasına sıktığı tek kurşunla intihar etmiş evinde ve arabısında toplam beş adet ruhsatlı silah bulunmuştu.

Yabancı öldürmek için yola çıktı, gördüğü ilk yabancıyı vurup intihar etti
Yabancı öldürmek için yola çıktı, gördüğü ilk yabancıyı vurup intihar etti

Gördüğü ilk yabancıyı kurşunlamıştı: Olay yerinde nöbet tuttular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Gördüğü ilk yabancıyı kurşunlamıştı: Olay yerinde nöbet tuttular
Polonyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: 25 yaralı
Almanya’da son 2 haftada 9 asılsız bomba ihbarı
Fenerbahçe, Bayern Münih-Audi Cups 4’lü turnuva için Münih’e geliyor