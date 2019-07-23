Yabancı öldürmek için yola çıktı, gördüğü ilk yabancıyı vurup intihar etti
Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde bir Eritreli, güpegündüz seyir halindeki arabadan sıkılan kurşunlarla ağır yaralandı. Daha sonra arabasında kafasına sıktığı tek kurşunla intihar eden Alman’ın ‘bir yabancı öldürmek için yola çıktığı ve tesadüfen gördüğü Eritreliye ateş açtığı öğrenildi.
ALMANYA’DA aşırı sağın şiddet saldırıları korkutucu boyutlara ulaştı. Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetiyle sarsılan Hessen Eyaleti’nde pazartesi günü silahlı bir saldırı daha yaşandı. Yolda yürüyen Eritrelinin üzerine arabadan ateş açıldı. 26 yaşındaki Eritreli ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Frankfurt Savcılığı, 55 yaşındaki Alman’ın ‘bir yabancı öldürme kastıyla yola çıktığını ve tesadüfen yolda gördüğü Eritreliye ateş açtığını’ duyurdu.
ÖLÜ BULUNDU
Saldırgan olaydan sonra arabasında kafasına kurşun sıkarak intihar etti. Saldırganın yanında iki yarı otomatik silah bulundu. Evinde de çok sayıda silah ele geçti. Tüm silahların ruhsatlı olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan Eritrelinin ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
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