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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN Fotoğraf: Bild, Funke Foto Services
20.06.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Futbolcuya da malzemeciye de ceza yağdı

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Futbolcuya da malzemeciye de ceza yağdı

Almanya’nın Duisburg yakınlarında oynanan amatör futbol maçında orta hakem Samet Alpaydın ile yardımcısına saldıran TuS Asterlagen kulübü futbolcularına ve malzemecisine ceza yağdı. 28 yaşındaki futbolcu Kerim Küçük 5.5 yıl sahalardan men cezası aldı. Küçük, bir yıl da futbol sahalarına giremeyecek.

BILD Gazetesi’nin haberine göre TuS Asterlagen’nın bir diğer futbolcusu da maçta rakip futbolcunun yüzüne sakız attığı için kırmızı kart görmüştü. Niederrhein Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu bu futbolcuya da 5 ay futbol oynamama cezası verdi. Yardımcı hakem, arkadaşı Samet Alpaydın’ı futbolcuların saldırısından korumak için yardıma koştuğu sırada TuS Asterlagen malzemecisinin saldırısına uğramıştı. Malzemeci karate tekmesiyle yardımcı hakeme vurmuş ve yere düşürmüştü. Yerdeki hakeme seyirciler de saldırmış, tekme tokat dövmüştü. Tekme atan malzemeci yedi yıl boyunca futbol kulüplerinde görev yapamayacak. Bir yıl altı ay süreyle de futbol sahalarına alınmayacak.

KULÜBE PARA CEZASI
Moers kentinde toplanan disiplin kurulu, TuS Asterlagen kulübüne de centilmenlik dışı tutumları nedeniyle 750 Euro para cezası verdi. Disiplin kurulu, futbol oynama koşullarını ortadan kalkmasından da kulübü sorumlu tuttu. Bunun için de kulübe 150 Euro ayrıca para cezası verdi. Futbolcu Kerim Küçük ile TuS Asterlagen kulübü malzemecisi 27 yaşındaki hakem Samet Alpaydın’dan yaptıklarından dolayı özür dilediler. Hakem de iki saldırganın özrünü kabul etti.

NE OLMUŞTU?
TuS Asterlagen ile Büdericher SV takımları arasında oynanan maçta olaylar çıkmıştı. TuS Asterlagen takımı futbolcuları maçı kazanma şansını kaybedip şampiyonluğu da kaçırdıklarını anlayınca önce rakip futbolculara, sonra da maçı yöneten hakem ve yardımcısına saldırmıştı. Darbe alan hakemler soyunma odasına sığınırken, bir süre orada mahsur kalmıştı. Ardından hastaneye kaldırılıp tedavileri yapılabilmişti.

 

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