Frist Lady toplu taşıma kullanıyor
Almanya Cumhurbaşkanı Frankf Walter Steinmeier’in eşi Elke Büdenbender, toplu taşıma araçlarını kullandığını söyledi.
EŞİNİN cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra hakimlik yapmaya ara veren Elke Büdenbender, Almanya’nın Frist Lady’si olmasına rağmen günlük hayatını çok fazla değiştirmediğini söyledi:
“Frist Lady olarak giydiğim kıyafetleri, hakim olarak giydiğim cübbe gibi iş elbisesi olarak görüyorum. Kıyafetlerin katıldığınız toplantılarda ve davetlere uygun olması gerekir. Ama şehir içinde yolcu taşıyan banliyö trenine bindiğimde rahat giyiniyorum. Çoğu zaman makyaj yapmıyorum. Kot pantolon giyiyorum. Genelde de kimse beni tanımıyor. Tanıdıklarında da Belinler çok rahatlar. Fazla tepki göstermiyorlar. Ama Frank ile birlikte trene binmek pek iyi bir fikir olmaz. Çünkü o çok tanınan biri.”
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