Fransızlara göre en ideali ‘köy hayatı’
Fransa’da yapılan araştırmaya göre, Fransızların çoğunluğu köy hayatını ‘en ideal hayat’ olarak görüyor.
FRANSA Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından ‘Familles Rurales’ adlı dernek ve France Info radyosu için yapılan anketin sonuçları yayımlandı.
Ankete göre, Fransızların yüzde 81’i köy hayatının ideal bir yaşam olduğunu düşünüyor. Yüzde 19’u yaşam ve iş yeri olarak şehir hayatını seçerken, sadece yüzde 5’lik bir oran köy hayatından uzaklaşmak istiyor.
KÖYLÜLERİN YÜZDE 62’İ HAYATINDAN MEMNUN
Buna rağmen Fransızlar, kamu hizmetleri, iş ve ulaşım imkanlarının eksikliği nedeniyle köy hayatının ‘engel teşkil ettiğini’ savunuyor.
Yüzde 46’sı köy hayatının sosyoekonomik sorunları da beraberinde getirdiği belirtilirken, köy hayatını yaşayanların yüzde 62’si köyde yaşamanın ‘kaliteli bir hayat şekli’ olduğunu düşünüyor.
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