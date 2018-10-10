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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: İngimage
10.10.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

Fransızlara göre en ideali ‘köy hayatı’

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Fransızlara göre en ideali ‘köy hayatı’

Fransa’da yapılan araştırmaya göre, Fransızların çoğunluğu köy hayatını ‘en ideal hayat’ olarak görüyor.

FRANSA Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından ‘Familles Rurales’ adlı dernek ve France Info radyosu için yapılan anketin sonuçları yayımlandı.
Ankete göre, Fransızların yüzde 81’i köy hayatının ideal bir yaşam olduğunu düşünüyor. Yüzde 19’u yaşam ve iş yeri olarak şehir hayatını seçerken, sadece yüzde 5’lik bir oran köy hayatından uzaklaşmak istiyor.

Fransızlara göre en ideali ‘köy hayatı’

KÖYLÜLERİN YÜZDE 62’İ HAYATINDAN MEMNUN
Buna rağmen Fransızlar, kamu hizmetleri, iş ve ulaşım imkanlarının eksikliği nedeniyle köy hayatının ‘engel teşkil ettiğini’ savunuyor.
Yüzde 46’sı köy hayatının sosyoekonomik sorunları da beraberinde getirdiği belirtilirken, köy hayatını yaşayanların yüzde 62’si köyde yaşamanın ‘kaliteli bir hayat şekli’ olduğunu düşünüyor.

Fransızlara göre en ideali ‘köy hayatı’

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