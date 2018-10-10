Fransa’nın 100’den fazla kentinde Macron’a protesto
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikaları, 100’den fazla kentte düzenlenen gösterilerle protesto edildi.
ÜLKENİN en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), Solidaires, Force ouvrieres gibi kuruluşların çağrısıyla 100’den fazla kentte düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere, lise öğrencileri, işçiler, memurlar ve emekliler başta olmak üzere birçok sektörden on binlerce kişi destek verdi.
TAŞ VE KESİCİ ALETLERLE SALDIRDILAR
Başkent Paris’te, Montparnasse Meydanı’ndan İtalya Meydanı’na yürüyen göstericiler arasında bir grup, güvenlik güçlerine taş ve kesici aletlerle saldırdı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla karşılık verdiği olaylarda 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
ÜNİVERSİTELER İŞGAL EDİLDİ
Polis, Paris’teki gösteriye 11 bin 500 kişi katıldığını açıklarken, organizasyon yetkililerine göre ise 50 bin kişi katıldı.
Sorbonne Üniversitenin Tolbiac Kampüsü de öğenciler tarafından işgal edildi ve yerel saatle 07.30 ile 10.00 arasında üniversiteye girişleri engelledi. Fransa’nın Rennes, Lyon ve Montpellier kentlerindeki üniversitelerde de benzer eylemler yapıldı.
MİLYONLARCA KİŞİ KATILMIŞTI
CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, hükümetin reform politikalarını eleştirerek, “Artık kadınların da erkekler kadar maaş aldığı dönem geldi. Macron, iş dünyasını bilmiyor” dedi.
Fransa’da son dönemde hükümetin reform politikalarına karşı grev ve gösteriler arttı. Özellikle mayıs ve haziranda ülke genelinde düzenlenen grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.
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