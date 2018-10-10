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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA-AP
10.10.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Fransa’nın 100’den fazla kentinde Macron’a protesto

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Fransa’nın 100’den fazla kentinde Macron’a protesto

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikaları, 100’den fazla kentte düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

ÜLKENİN en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), Solidaires, Force ouvrieres gibi kuruluşların çağrısıyla 100’den fazla kentte düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere, lise öğrencileri, işçiler, memurlar ve emekliler başta olmak üzere birçok sektörden on binlerce kişi destek verdi.

Fransa’nın 100’den fazla kentinde Macron’a protesto

TAŞ VE KESİCİ ALETLERLE SALDIRDILAR
Başkent Paris’te, Montparnasse Meydanı’ndan İtalya Meydanı’na yürüyen göstericiler arasında bir grup, güvenlik güçlerine taş ve kesici aletlerle saldırdı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla karşılık verdiği olaylarda 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın 100’den fazla kentinde Macron’a protesto

ÜNİVERSİTELER İŞGAL EDİLDİ
Polis, Paris’teki gösteriye 11 bin 500 kişi katıldığını açıklarken, organizasyon yetkililerine göre ise 50 bin kişi katıldı.
Sorbonne Üniversitenin Tolbiac Kampüsü de öğenciler tarafından işgal edildi ve yerel saatle 07.30 ile 10.00 arasında üniversiteye girişleri engelledi. Fransa’nın Rennes, Lyon ve Montpellier kentlerindeki üniversitelerde de benzer eylemler yapıldı.

Fransa’nın 100’den fazla kentinde Macron’a protesto

MİLYONLARCA KİŞİ KATILMIŞTI
CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, hükümetin reform politikalarını eleştirerek, “Artık kadınların da erkekler kadar maaş aldığı dönem geldi. Macron, iş dünyasını bilmiyor” dedi.
Fransa’da son dönemde hükümetin reform politikalarına karşı grev ve gösteriler arttı. Özellikle mayıs ve haziranda ülke genelinde düzenlenen grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.

Fransa’nın 100’den fazla kentinde Macron’a protesto

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