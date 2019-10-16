Fransa’da itfaiye erleri polisle çatıştı
Fransa’da itfaiye erleri, düşük maaş ve işlerine yeterince saygı duyulmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.
BAŞKENT Paris’te 7 binden fazla itfaiye erinin katıldığı gösterilerde, bu meslekte çalışanların, ambulans ve kırsal alanlardaki doktor eksikliği nedeniyle acil olmayan sağlık sorunlarına çağrılma gibi kamu sektörünün herhangi bir yerindeki boşlukları doldurmak için kullanıldığını belirtildi. Polis, sakin başlayan protestolarda gerginlik artınca itfaiyecilere biber gazıyla müdahale etti, zaman zaman arbede yaşandı.
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