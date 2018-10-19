Fransa’da emekliler sokaklara çıktı
Fransa’da binlerce emekli, dokuz sendika ve altı derneğin çağrısıyla ülke genelinde protesto yürüyüşü düzenledi.
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde uygulamaya konulan zorunlu kesintilere karşı çıkan ve maaşlarına zam talebinde bulunan emekliler, bu yıl dördüncü defa düzenlenen Ulusal Eylem Günü’nde sokaklara çıktı. Başkent Paris’teki Opera Meydanı’nda yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yürüyüş Republique Meydanı’nda son buldu.
Yürüyüşe katılan sendika temsilcileri ve emekliler, Macron’un seçim vaatleri arasında bulunan ve çalışanların sigorta ödemelerini hafifletmek için genel katkı ödeneği adıyla 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe konulan kesintileri protesto etti.
Daha önce üç kez düzenlenen protestolarda hükümet ve cumhurbaşkanının seslerini duymadığını belirten emekliler, kesintilerin iptal edilmesi ve emekli ücretlerinin yeniden düzenlenmesi yönünde dövizler taşıdı. Benzer gösteri ve yürüyüşler, başkent Paris’in yanı sıra Lyon, Marsilya, Bordeaux, Strazburg ve Lille başta olmak üzere çok sayıda kentte yapıldı.
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