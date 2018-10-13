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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Kazım DOĞAN - Fotoğraflar: AA - Kazım DOĞAN
13.10.2018 - 17:42, Son Güncelleme:

Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye ilgisi, yayıncıları yordu!

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Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye ilgisi, yayıncıları yordu!

Türk yayıncılar, bu yıl 70'incisi düzenlenen dünyanın en büyük kitap fuarı Frankfurt Kitap Fuarı'na yoğun bir katılım gösterdi. 14 Ekim'de sona erecek fuara Türkiye'nin sanki ikinci defa konuk ülke gibi katılım gösterdiğine dikkat çeken Türk yayıncılar, randevular ve programlar arası koşuşturmaktan otellerine yorgun döndü. Şef Refika Birgül'ün Türk mutfağı tanıtımı da büyük ilgi gördü.

EN son konuk olarak katıldığı Frankfurt Kitap Fuarı'nda 2008 yılında 40 yayıncıyla yer alan Türkiye, bu yıl 30 yayıncı, belediyeler, ajanslar ve matbacılarla birlikte ikinci defa konuk ülke çok yoğun bir katılım gösterdi.
Fuarın ülkelerin, yayıncıların, yazarların ve kitapseverlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet, "Bu yüzden Türkiye için de çok önemli. Ekonomi her şey değil. Kültürsüz ekonomi anlam ifade etmez" dedi. 

Frankfurt Kitap Fuarında Türkiye ilgisi, yayıncıları yordu

4 MİLYON TÜRK İÇİN GELDİK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Kemal Kaptaner de fuara 100'den fazla ülkenin katıldığını aktararak, "Almanya'da 4 milyona yakın Türk yaşıyor. Onlara yeni yayınlarımızı tanıtmak ve ulaştırmak için geldik. Hem dünyaya hem de Almanya'daki Türklere ulaşmak için Frankfurt çok önemli" diye konuştu. Çok sayıda yayıncıyla tanıştıklarına dikkati çeken Kaptaner, baskı teknikleri, tasarım ve grafik gibi alanlardaki gelişmelerin ufuk açıcı olduğunu söyledi.

Frankfurt Kitap Fuarında Türkiye ilgisi, yayıncıları yordu

İKİNCİ DEFA KONUK GİBİYİZ
Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, fuarın bu sene daha hareketli olduğunu aktararak, "En son 2008'de 40 yayıncıyla gelmiştik buraya. Bu yıl da 10'u çocuk, 20'si yetişkin olmak üzere 30 yayıncı burada. Ayrıca bizden başka Kültür AŞ, Bahçelievler Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi var. Yedi ajansın standını gördüm. Altı matbaamız var. Dolayısıyla bu yıl sanki Türkiye ikinci defa konuk ülke olmuş gibi. Gördüğüm kadarıyla yayıncılarımızın büyük çoğunluğu randevular arasında koşturmaktan, matchmaking programlara gitmekten otellerine yorgun argın dönüyorlar. Sabahları yine randevulara yetişmek için koşturarak fuara geliyor. Frankfurt Kitap Fuarı Türk yayıncılar açısından başarılı geçti" dedi.

Frankfurt Kitap Fuarında Türkiye ilgisi, yayıncıları yordu

HERKES BURADA
İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Frankfurt Kitap Fuarı'nın kitap ve kültür pazarı olduğunu ifade ederek, "Herkes burada. Dünya ülkeleriyle ilişki kurmak, alışveriş ve telif satışı yapmak ayrıca kültürler arasında ilişki anlamında bu fuar çok önemli. Türkçe konuşan, Türkiye'yi seven ve Türkiye ile bağlantısı olan insanlar içerisinde yazarlar, entelektüeller, mütefekkirler var. Onlarla da ilişki kurarak kültür endüstrimizi daha da güçlendirmemiz gerek" diye konuştu. 

Frankfurt Kitap Fuarında Türkiye ilgisi, yayıncıları yordu

TÜRKİYE'NİN TARANTİNOSU VAR MI
April Yayıncılık Editörü Nazlı Berivan Ak, "Aslında hepimizin hedefi, iyi kitaplar bulmak olduğu kadar kendi edebiyatımızı, Türk edebiyatını dünyaya tanıtmak. Son derece olumlu geçiyor. Artık yeni, taze bir şeyler bulmak istiyorlar. Daha birkaç saat önce yaptığım toplantıdaki soru şöyleydi, 'Türkiye'nin Tarantino'su var mı? Türkiye’nin Chuck Palahniuk'u var mı? Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Frankfurt Kitap Fuarında Türkiye ilgisi, yayıncıları yordu

ÇOK İYİ SONUÇLARLA DÖNÜYORUZ
MÜSİAD Eğitim, Kültür ve Yayın Komisyonu Başkanı Melike Günyüz, fuarın çok yoğun ve kalabalık geçtiğini aktararak, "Biz, telif alış verişlerini artık diğer fuarlarda da yapıyoruz ama buraya, Türkiye'de çok ciddi bir yayıncılığın var olduğunu göstermek için geliyoruz" ifadelerini kullandı. Yayıncı Metin Celal ise "Çok geniş, yoğun ve güçlü bir Türkiye katılımı var. 30 yayıncımız buradaki standlarda temsil ediliyor. 100'ün üzerinde yayınevi de fuarda ziyaretçi pozisyonunda. Onun da ötesinde hepimiz Türkiye'nin telif hakları alıcısı değil satıcısı haline gelmesini sağlamak için çalışıyoruz. Zannediyorum iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu. 

Frankfurt Kitap Fuarında Türkiye ilgisi, yayıncıları yordu

TÜRK MUTFAĞINI GÜLLAÇLA TANITTI
Şef Refika Birgül de Frankfurt Kitap Fuarı'nda yaptığı yemeklerle ilgi odağı oldu. Güllaçlı çikolatalı tatlı ve kipri şekilde yaptığı güllaçlı köfte büyük beğeni kazandı.

Frankfurt Kitap Fuarında Türkiye ilgisi, yayıncıları yordu

Türk mutfağındaki çeşitliliğin başka hiçbir ülkenin mutfağında olmadığını savunan Refika Birgül, "Anadolu bir geçiş yeri olduğundan Türk veya Türkiye mutfağı üç bileşimden oluşuyor. Bizans ve Roma etkisindeki karışık İstanbul mutfağı, Anadolu mutfağı ve Osmanlı mutfağı. Yemekte ortaya çıkan çeşitlilik hiçbir ülkede yok. Bu çeşitliliği hakkıyla göstermemiz gerek. Jamie Oliver, olmayan mutfağına yeni şeyler yaratmak için uğraşıyor. Cebi para dolu çocuk için yolda bulunan bin lira farklı, fakir çocuk için farklı anlam taşır. İşte biz, o zengin çocuklarız" dedi.

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