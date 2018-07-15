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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AA
15.07.2018 - 13:17, Son Güncelleme:

Federal İçişleri Bakanı’na, SPD’den suç duyurusu

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Federal İçişleri Bakanı’na, SPD’den suç duyurusu

Almanya’da Usame bin Ladin’in eski korumasının cuma sabahı sınır dışı edilmesi hukuk devletinin sulandırıldığı tartışmalarına yol açtı. Bir SPD milletvekili İçişleri Bakanı Seehofer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eski koruma Sami A.’nın savunma avukatı Seda Başay Yıldız da hem Seehofer, hem Bochum Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

ALMANYA’da uzun zamandır sınır dışı edilememesi tartışılan Usame bin Ladin’in eski koruması Sami A. cuma sabahı sınır dışı edildikten sonra şimdi de hukuka aykırı sınır dışı edildiği ve Almanya’ya geri getirilmesi gerektiği tartışmalarına yol açtı. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kuzey Ren Vestfalya eyalet meclisi milletvekili Sven Wolf, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer hakkında Berlin savcılığına suç duyurusunda bulundu. Wolf, İçişleri Bakanı için “bilinçli olarak bir kere hukuku ihlal ederek, bir şeyler yaptığını göstermek istedi” suçlamasında bulundu.

TEHLİKELİLER GÖNDERİLMELİ AMA...
SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de tehlikelilerin gönderilmesi gerektiğini, ancak bunun yasalar çerçevesinde olmasını belirterek, olayın aydınlatılmasını istedi. Muhalefet partisi FDP Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de hukuk devletinin erozyona uğramasını eleştirdi.

AVUKATI GAZETEDEN ÖĞRENDİ
Sami A.’nın avukatı Seda Başay Yıldız, müvekkilinin Tunus’ta serbest bırakılır bırakılmaz, Almanya’ya geri gelebilmesi için vize verilmesini, Gelsenkirchen İdari Mahkemesi’nin kararının bunu öngördüğünü söyledi.
Avukat Seda Başay Yıldız, Hürriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada müvekkilinin Usame bin Ladin’in eski koruması olduğuna ve Afganistan’da bulunduğuna dair tüm suçlamaları reddettiğini, bu konuda somut deliller bulunmadığını belirterek, “Sınır dışı tam bir hukuk ihlali. Mahkeme kararı alınmadan sınır dışı ediliyor. Mahkeme başkanı ve ben savunma avukatı olarak sınır dışı haberini Bild gazetesinden öğrendik. Tunus’ta tutulan müvekkilimden hiçbir haber alamıyorum” dedi.
Gelsenkirchen İdari Mahkemesi Sami A.’nın memleketinde işkence görmeyeceğine dair diplomatik güvence alınmadan sınır dışı edilmesini hukuka aykırı bulmuştu. Ancak karar çıktığında Sami A., sınır dışı edildiği uçakla Tunus yolundaydı.
Tunus makamları ise kendi vatandaşı olduğu için Sami A.’yı Almanya’ya geri göndermek istemiyor.

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