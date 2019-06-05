Fatih Camisi’ne bir saldırı daha!
Almanya’nın Saksonya Eyaletinin Dresden kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi’ne kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıda bulunuldu. Cami, üç yıl önce bombalı saldırıya uğramıştı.
DRESDEN Fatih Cami Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Taşkın, dün yerel saat ile 14.00’de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin camiye taş attıklarını belirterek, 3 pencerenin camının kırıldığını söyledi. Saldırı sırasında caminin içinde kimsenin bulunmadığını, imam ve çocuklarının caminin yanındaki lojmanda olduklarını belirten Taşkın, saldırıyı caminin karşısındaki pansiyonun sahibinin haber verdiğini ifade etti.
Dresden Polis Sözcüsü Marko Laske de Alman basınına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin çevrede şüphelileri aradığını söyledi. Polisin cami içinde yumruk büyüklüğünde 3 taş bulduğunu ifade eden Laske, kriminal polisin soruşturma başlattığını aktardı. Dresden Fatih Camisi’ne 3 yıl önce de bombalı saldırıda bulunulmuştu.
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