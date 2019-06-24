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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
24.06.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

En pahalı Danimarka, en ucuz Bulgaristan

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En pahalı Danimarka, en ucuz Bulgaristan

İstatistik dairesinin verilerine göre, Almanya’da geçim masrafları komşularına göre daha uygunken, AB ortalamasının yüzde 4.3 üzerinde. AB içinde hayat pahalılığının en yüksek olduğu ülke ise Danimarka.

AB ortalamasına göre geçim masrafları Danimarka’da yüzde 37.9, İrlanda’da yüzde 27.3, Lüksemburg’ta yüzde 26.6, Finlandiya’da yüzde 22.5, İsveç’te yüzde 18.5 daha pahalı. AB ülkelerinde hayatın en ucuz olduğu ülke Bulgaristan. Bulgaristan’da hayat pahalılığı AB ortalamasının yarısı.
AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde hayat pahalılığının en yüksek olduğu ülke AB ortalamasına kıyasla İzlanda. İzlanda’da hayat AB ortalamasının yüzde 56.1 üzerinde. İzlanda’yı yüzde 51.9 ile İsviçre, yüzde 47.7 ile Norveç izliyor. Türkiye’de ise hayat pahalılığı yüzde 56.6 oranında AB ortalamasının altında. İstatistik dairesinin verilerine göre Almanya’da maaşlar 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 1.2 oranında arttı. Ürünlerdeki fiyat artışı ise yüzde 1.4.

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