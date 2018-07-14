Dünyaya yukarıdan baktı
Almanya’nın Münih kentinde yaşayan sanatçı Aylin Özdoğan, dünyayı tuvale döktü. Renklerin harmoni içinde dans ettiği tablolar Münih’te sergileniyor.
AYLİN Özdoğan, 1964 Isparta doğumlu. 4 yaşından beri Almanya’da yaşıyor. Münih Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Gerçekçilikle soyut resme, etnik kadın portrelerine kadar uzanan bir tarzın ustası.
Resimleri bir hareketliliği yansıtıyor. Konulara göre dizi tablolar çiziyor. ‘Dünya Kadınları ve Renkleri’ konulu resim dizisinde, Japonya’dan Tibet’e, Nijerya’ya, Namibya’ya kadar uzanan birbirinden farklı ve ilginç kadın portrelerini tuvale dökerken, ‘Bozulmamış Renkler’ adlı serisinde soyut resmin yanında sürrealizme, empresyonizme kadar uzanan tabloları var.
En yeni dizisi ‘Dünyayı Dökmek’ adlı tabloları şimdi Münih’te İngiliz Bahçesi (Englischer Garten) içindeki Orangerie salonunda sergileniyor. Yuvarlak tuvallere çizilen tablolar, dünyanın yukarıdan bir kuşbakışı görünüşünü yansıtıyor.
SINIRLARI AŞMAK
Sanatçı, ‘Pouring Earth’ (Dünyayı Dökmek) adlı yeni serisinde, dünyaya yukarıdan bakarak tuvale yansıtmak istediğini söyledi. Akrilik boya ve doğal yapıştırıcı tekniğiyle yaptığı resimler, yerkürenin renklerle iç içe, sarmaş dolaş, hareketli ve harmonik dansını yansıtıyor. Sanatçı her dizisinde yeni bir şeyler denemeyi sevdiğini, Dünyayı Dökmek serisinde kontrolü bırakmak istediğini söyledi.
Kontrolü bırakmak sözüyle resim çizerken katı sınırları aşıp özgürce hareket etmeyi, resmetmenin zevkine varmayı kastettiğini belirten sanatçı, şöyle diyor:
“Sonsuz renk paletinden bir renk seçmek, sayısız seçenekler içinden sadece birine bağlanmak, tek bir şeye karar vermek ve kendimi kısıtlamak istemiyorum. Pouring benim için hatta renkleri bile kontrol etmemek, resmi kendi akışına bırakmak demek.”
16.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek sergi, 22 Temmuz’a kadar açık kalacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle