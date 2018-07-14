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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
MÜNİH
14.07.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Dünyaya yukarıdan baktı

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Dünyaya yukarıdan baktı

Almanya’nın Münih kentinde yaşayan sanatçı Aylin Özdoğan, dünyayı tuvale döktü. Renklerin harmoni içinde dans ettiği tablolar Münih’te sergileniyor.

AYLİN Özdoğan, 1964 Isparta doğumlu. 4 yaşından beri Almanya’da yaşıyor. Münih Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Gerçekçilikle soyut resme, etnik kadın portrelerine kadar uzanan bir tarzın ustası. 

Dünyaya yukarıdan baktı

Resimleri bir hareketliliği yansıtıyor. Konulara göre dizi tablolar çiziyor. ‘Dünya Kadınları ve Renkleri’ konulu resim dizisinde, Japonya’dan Tibet’e, Nijerya’ya, Namibya’ya kadar uzanan birbirinden farklı ve ilginç kadın portrelerini tuvale dökerken, ‘Bozulmamış Renkler’ adlı serisinde soyut resmin yanında sürrealizme, empresyonizme kadar uzanan tabloları var.
En yeni dizisi ‘Dünyayı Dökmek’ adlı tabloları şimdi Münih’te İngiliz Bahçesi (Englischer Garten) içindeki Orangerie salonunda sergileniyor. Yuvarlak tuvallere çizilen tablolar, dünyanın yukarıdan bir kuşbakışı görünüşünü yansıtıyor.

Dünyaya yukarıdan baktı

SINIRLARI AŞMAK
Sanatçı, ‘Pouring Earth’ (Dünyayı Dökmek) adlı yeni serisinde, dünyaya yukarıdan bakarak tuvale yansıtmak istediğini söyledi. Akrilik boya ve doğal yapıştırıcı tekniğiyle yaptığı resimler, yerkürenin renklerle iç içe, sarmaş dolaş, hareketli ve harmonik dansını yansıtıyor. Sanatçı her dizisinde yeni bir şeyler denemeyi sevdiğini, Dünyayı Dökmek serisinde kontrolü bırakmak istediğini söyledi.
Kontrolü bırakmak sözüyle resim çizerken katı sınırları aşıp özgürce hareket etmeyi, resmetmenin zevkine varmayı kastettiğini belirten sanatçı, şöyle diyor:
“Sonsuz renk paletinden bir renk seçmek, sayısız seçenekler içinden sadece birine bağlanmak, tek bir şeye karar vermek ve kendimi kısıtlamak istemiyorum. Pouring benim için hatta renkleri bile kontrol etmemek, resmi kendi akışına bırakmak demek.”
16.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek sergi, 22 Temmuz’a kadar açık kalacak.

Dünyaya yukarıdan baktı

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