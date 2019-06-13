Dünyaca ünlü ressamları büyük ozanlarla buluşturan sergi, Hürriyet Avrupa tesislerinde açıldı
Türkiye ve dünyaca ünlü ressamların eserlerinin reprodüksüyonlarını, Türkçenin ünlü şairlerinin dizeleriyle buluşturan ‘Repro Sergi’, Hürriyet gazetesinin Avrupa Tesisleri‘nde açıldı. Hessen’deki Türkçe ve Türk Kültürü öğrencilerinin eserlerinden oluşan serginin ilk ziyaretçileri de genç sanatçılar ve öğretmenleri oldu.
ALMANYA‘nın Hessen eyaletindeki Türkçe ve Türk Kültürü öğrencilerinin, ünlü ressamların eserlerinin reprodüksüyonlarını Türkçe‘nin ünlü şairleriyle buluşturduğu ‘Repro Sergi’si, Hürriyet gazetesinin Avrupa Tesisleri‘nde açıldı.
Hessen‘de Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenlerinin düzenlediği yarışmada dereceye giren yaklaşık 50 çalışmadan oluşan serginin ilk ziyaretçileri de, eserleri sergilenen öğrenci ve onların anne, baba ve kardeşleriyle öğretmenleri oldu.
KARAKAŞLI VE KURTİŞ’DEN TEŞEKKÜR
Türkiye‘nin Frankfurt Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği‘nin katkılarıyla Hürriyet tesislerini ziyaret eden misafirler, Hürriyet Avrupa yöneticileri tarafından ağırlandı.
Ziyaret vesilesiyle düzenlenen toplantıda misafirleri selamlayan Hürriyet Avrupa Genel Müdürü Ahmet Karakaşlı ve Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahim Kurtiş, genç sanatçıları ve onlara yol gösteren öğretmenleri çalışmalarından dolayı kutlayıp, bu eserleri Hürriyet‘te sergileme şansı verdikleri için kendilerine teşekkür etti.
BU KADAR BAŞARILI ESERLER ÇIKACAĞINI TAHMİN EDEMEZDİM
Frankfurt Kültür Ataşesi Dr. Bora Başaran, “Sürecin başında bu kadar başarılı eserler çıkacağını hiç tahmin edemezdim“ diyerek genç sanatçıların kendilerini gururlandırdığını söyledi. İlk olarak 19 Mayıs Atatürk‘ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında açılan serginin, ataşelik bünyesinde görev yapan öğretmenlerin ortak fikri olduğunu vurgulayan Dr. Başaran, sergiyi gezen herkesin, ‘biz de sergileyelim‘ teklifleri yaptığını belirterek eserlerin önümüzdeki dönemde de sergilenmeye devam edeceğinin işaretlerini verdi.
GÖÇ SERGİSİ VE TESİSLERİ DE GEZDİLER
Konuklar daha sonra, Türkiye‘den Avrupa‘ya işgücü göçünün 50‘nci yıldönümü dolayısıyla 2011 yılında açılan, başta başkent Berlin olmak üzere Almanya‘nın çeşitli kentlerini dolaştıktan sonra Hürriyet Avrupa Tesisleri‘nde kalıcı hale gelen ‘Hürriyet Tanıklığında Göçün 50 Yılı’ sergisine gezdi.
Hürriyet Tesislerini de gezen ve gazetenin günlük baskısının ön hazırlıklarından, baskıya ve ertesi sabah okurlara ulaşmak üzere dağıtımına tüm aşamaları yerinde gören misfirler, yeni basılan gazeteleri de inceledikten sonra Hürriyet kantininde ağırlandı.
25 Haziran‘a kadar devam edecek sergi, pazartesi-cuma günleri 14.00-18.00 arasında Hürrriyet Avrupa tesislerinde ziyarete açık olacak.
KİMLER YOK Kİ: DA VİNCİ, PİCASSO, DALİ, DİNO, DOĞANÇAY
Hessen eyaletinde, yaşları 7 ile 17 arasındaki Türkçe ve Türk Kültürü öğrencilerinin ‘Repro Sergisi’nde Türkiye ve dünyadan tanınmış ressamlarının eserlerinin reprodüksüyonları yer alıyor. Yaklaşık 50 eserin her biri, büyük Türk ozan ve şairlerinden birer dörtlük eşliğinde sergileniyor.
Eserlerinin reprodüksüyonları sergilenen ünlü ressamlarından bazıları şöyle:
Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Salvador Dali, Rene Magritte, Henri Matisse, Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, Edward Munch, Piet Modrian, Keith Haring, Henri Rousseau, Georgia O‘keeffe, Paul Gaugin, Claude Monet, Bansky, Şeker Ahmet Paşa, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Fikret Mualla, Abidin Dino, Burhan Doğançay, Avni Arbaş, Nurullah Berk, Cihat Burak, Fikret Odyam, Numan Arslan, Yalçın Gökçebağ...
MEVLANA, NAZIM, ORHAN VELİ, CAN YÜCEL, CEMAL SÜREYYA
Eserlerin yanında dörtlükleri yer alan isimler ise şunlar: Mevlana, Kaygusuz Abdal, Nazım Hikmet, Orhan Veli Kanık, Necip Fazıl Kısakürek, Atilla İlhan, Melih Cevdet Anday, Turgut Uyar, Can Yücel, Edip Cansever, Oktay Rifat, İlhan Berk, Vedat Türkali, Ece Ayhan, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Özdemir Asaf, Ahmet Arif, Cemal Süreyya, Adnan Yücel, Metin Altıok, Behçet Aysan, Ahmet Telli, Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Enis Batur, Küçük İskender.
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