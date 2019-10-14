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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Dünya Türkiye’ye büyük haksızlık yapıyor

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Dünya Türkiye’ye büyük haksızlık yapıyor

Berlin’de düzenlenen Güvenli Bölge ve Göç panelinde konuşan Enver Yücel, “Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği için uluslararası hukuktan aldığı güçle başlattığı harekat karşısında bütün dünya bir oldu. Türkiye’ye büyük haksızlık yapılıyor. Gelişmiş ülkeler, başta AB, çözüm konusunda herhangi bir şey yapmadı” dedi.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de, BAU Global çatısı altındaki Bahçeşehir Üniversitesi ve Berlin International Üniversitesi iş birliği ile Güvenli Bölge ve Göç paneli düzenlendi. Berlin International Üniversite’nin Berlin’deki kampüsünde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı gerçekleştirdi. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Eski Devlet Bakanları Burhan Kara ve Eyüp Aşık’ın konuşmacı olduğu panele çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Dünya Türkiye’ye büyük haksızlık yapıyor
TÜRKİYE RUHSUZ DÜNYANIN RUHU OLDU
BAU Global Başkanı Enver Yücel, Türkiye’nin göç konusunda verdiği sınava dikkati çekerek “Dünya medyasını incelediğimizde Türkiye’ye büyük haksızlık yapıldığını görüyoruz. Türkiye Suriye’den 3.6 milyon misafiri ağırlıyor. Ama özellikle gelişmiş ülkeler, başta AB ülkeleri bunun çözümü konusunda herhangi bir şey yapmadı. Ama bugün kendi sınırlarımızın güvenliğine uluslararası hukuktan aldığımız güçle BM’nin 51’inci maddesine göre başlayan bu haklı meselemizde bütün dünya bir oldu. AB Komisyonu Başkanı ‘Güvenli bölge oluştuğu takdirde biz oraya yardımda bulunmayacağız’ diyor. Bugüne kadar zaten bir yardımda bulunmadınız ki. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak durumundayız. Türkiye’nin göç konusunda verdiği sınav ortada. Eski Devlet Bakanı Burhan Kara çok güzel ifade etti: ‘İnsanlıkla ilgili bir Nobel verilseydi bu Türkiye’nin olurdu, çünkü Türkiye ruhsuz bir dünyanın ruhu olmuştur.’ Ben bu konuda eski bir siyasetçi ya da bir Türk vatandaşı olarak değil, bir insan olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Dünya Türkiye’ye büyük haksızlık yapıyor
SURİYELİLER ALGISI YANLIŞ
Devlet Eski Bakanı Sayın Eyüp Aşık ise Türkiye’nin haklı mücadelesinin devam edeceğini, Almanya gibi güçlü ülkelerin de bu noktada Türkiye ile hareket etmesinin her iki ülkenin de çıkarına olacağını söyledi.
Berlin International Üniversitesi Rektörü Hans-Dieter Klingemann da Türkiye sınırındaki hareketliliğe dikkat çekerek, “Güvenli bölge yerinde bir karar. Türkiye aksiyon almak zorundaydı” dedi.
Suriyeli vatandaşları tanıma konusunda Türk vatandaşların bazı önyargıları olduğuna dikkati çeken Gökçe Ok ise “Algılar her zaman olduğu gibi olguların önüne geçiyor. Özellikle Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kamunun verdiği hizmetlere ücretsiz olarak eriştiği gibi bir durum söz konusu. Bunlar doğru bilgiler değil. Kamuoyunda Suriyeliler üzerinden kotarılmaya çalışılan ve onların kalıcılığı, aldıkları hizmetlerle ilgili bilgilerin çoğu manipüle ve doğru değil. Doğru iletişim kanallarına ulaşıldığı takdirde Suriyeli göçmenler üzerine son derece şeffaf açık bilgilere erişilir” ifadelerini kullandı.

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