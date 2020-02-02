‘Dizel ve benzinli pahalı olsun, elektrikli artsın’

“BANA göre büyük ölçüde benzin ve dizel tüketen otomobillerin yüksek fiyatlara satılması doğru olur. Onların yüksek fiyatlara satılması, elektrikli otomobillerin satışını olumlu etkiler. Elektrikli otomobillere destek de veriliyor. Alıcıların elektrikli otomobillere yönelmesi piyasada fiyatları düşürür, bu otomobilleri alanların sayısı da artar.” Bakanın açıklamasına uzun zamandır benzin ve dizelle çalışan araçlara yönelik ek vergilerin getirilmesini öneren çevre örgütlerinden de destek geldi.

Federal hükümet, geçen yıl eylül ayında aldığı bir dizi kararla, benzin ve dizel motorlu araçların vergisini artırmış, elektrikli otomobil satın alacaklara yönelik verilen desteği yüzde 50 oranında yükseltmişti. Otomobil şirketleri de elektrikli otomobil üretimini artırmak amacıyla yüksek miktarda yatırım kararları almıştı. Üreticiler, 2030 yılına kadar 7 ila 10 milyon adet arasında elektrikli otomobil üretmeyi hedefliyor. Hükümet ayrıca çevreye zarar veren gazların kullanım oranını da 2020 sonuna kadar 1990’lı yılların seviyesine çekmeyi hedefliyor.