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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / FOTOĞRAF: DPA
11.07.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

DİTİB Almanya’da imam yetiştirecek

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DİTİB Almanya’da imam yetiştirecek

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bu yıl içinde Almanya’da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı. Köln’de bulunan DİTİB Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Almanya’da giderek artan din görevlisi gereksinimine yanıt verebilmek için imam eğitimine başlanacağını belirtildi. Yetiştirilen imamlar Almanya’daki DİTİB camilerinde görev yapacak.

BASIN toplantısında konuşan DİTİB temsilcileri, Almanya’da imam yetiştirilmesi ile ilgili kararın alınmasında, Türkiye’den çok fazla imamın geldiği, böylece Türk devletinin DİTİB camilerindeki nüfuzunun büyük olduğu yönündeki eleştirilerin de etkili olduğunu kaydettiler. Genel Başkan Kazım Türkmen, “Ne kadar çok din görevlisi yetiştirirsek Türkiye’den o kadar az gelecektir” dedi.

İKİ YIL SÜRECEK
DİTİB bünyesinde, tamamen kurumun öz kaynaklarıyla düzenleneceği belirtilen kursların iki yıl süreceği kaydedildi. İlk iki ay hazırlık olacağı, daha sonra kursiyerlerin camilerde staj ve eğitimlerine devam edeceği belirtildi. Eğitim için Dahlem kentinde, kursiyerlerin yatılı olarak eğitim görecekleri okul binası satın alındığı açıklandı. Yılda 70 öğrencinin kurslara kabul edileceği, ağırlıklı olarak Almanca eğitim verileceği ve eğitimin sonunda başarılı olan kursiyerlerin Almanya’da DİTİB’e bağlı camilerde din görevlisi olarak çalışabilecekleri kaydedildi. Kurslara, Almanya’da yetişmiş, ancak Türkiye veya Almanya’da İslam ilahiyatı fakültelerinden mezun olanlar başvurabilecek.

MAAŞLARI TÜRKİYE ÖDÜYOR
DİTİB’in Almanya’da 857 camisi bulunuyor. Bu camilerde yaklaşık bin imam görev yapıyor. Din görevlilerinin büyük kısmı Türkiye’den atanıyor ve ortalama dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye’ye dönüyor. Almanya’da yetişen ve temel eğitimlerini ağırlıklı olarak Almanya’da almış olan 120 din görevlisi bulunuyor. Bu din görevlilerinin büyük kısmını ilahiyat eğitimlerini Türkiye’de görenler oluşturuyor. DİTİB bünyesinde görev yapan imamların tamamının maaşlarını ise Türkiye ödüyor.

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