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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
19.01.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

‘Çok önemli bir azınlıksınız, eğitime önem verin’

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‘Çok önemli bir azınlıksınız, eğitime önem verin’

Frankfurt’ta Türk Mimar ve Mühendisler Birliği’nin (TMMB) düzenlediği konferansa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Almanya’da yaşayan Türklere “Dünyaya açılın” çağrısında bulundu. 3.5 milyonluk bir nüfusun, Avrupa’da çok iyi işler yapabilecek bir azınlık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ortaylı, şunları söyledi:

“TÜRKÇE’yi iyi öğrenmelisiniz. Mutlaka iyi İngilizce, Fransızca öğrenmelisiniz, o kültürleri tanımalısınız. İçe kapanmayı siz yırtacaksınız. Siz Türkiye’ye dönmezsiniz. Türkiye de zaten sizi istemez. Bütün Yahudiler, İsrail’e gitselerdi İsrail batardı. Almanya, Nazi döneminde bilim insanlarını üniversitelerden atmasının etkisini on yıllar sonra hissetti. Almanya, savaş öncesi Almanya değil. İyi yetişmek isteyen gençler artık gözlerini Oxford, Harvard gibi üniversitelere dikiyor. Bize gelen adamları bulamazsınız.”

'TÜRKİYE’YE KATKILARI BÜYÜK'
“Türkiye’de 1930’larda akademisyenler, reformların kendi beklentilerine uygun olmadığını savunuyordu. Bunlar arasında laboratuvar kullanmasını bilmeyenler vardı. Gazi Mustafa Kemal de Türkiye’de üniversitenin ıslah edilmesi gerektiğine inanıyordu. Üniversiteleri Yahudi ve solcu bilim insanlarıyla doldurdular. Bu insanların Türkiye’ye çok büyük katkıları oldu. Onlar kendilerini yeni vatana adamışlardı. Ankara iki dünya savaşı arasında şekillendi. Prof. Dr. Elsaesser, Sümerbank’ı yaparken içindeki mobilyaya kadar kendi kaleminden çıktı. Taut, Ortaköy’e çok güzel bir bina yaptı. Dil ve Tarih Coğrafyası kadar muhteşem bir eser görmedim. Petrol sıkıntısı olduğu zaman, en az petrolle iki derecelik artışla bütün bina ısıtılmıştı. Atatürk Lisesi’ne sonradan yapılan ekler mutlaka yıkılmalı.”

‘Çok önemli bir azınlıksınız, eğitime önem verin’

‘EĞİTİM KÖTÜ SEVİYEDE’
“İkinci Dünya Savaşı sonrası siyasiler bilim insanlarını ellerinde tutamadı. Eğitim, Atatürk zamanında eşitliğe dayanıyordu. Günümüz Türkiyesi’nde ise eğitim çok kötü seviyede. Özel liseler peynir dükkanları gibi çoğaldı. Eskiden taşra liseleri, İstanbul liseleri kalitesindeydi. Şimdi ise devlet liseleri de öğretmenler de fevkalede dökülüyor. İnsanlar asayiş için İmam Hatiplere gönderiyor. Ancak onlarda da eğitim kalitesi yüksek değil. Ağır bir yükün altındayız. Diyaneti devlet dışına çıkarmalarını doğru bulmuyorum. Bu şekilde bir kilise yaratırsınız. Türkiye’de bilimin, eğitimin, kanunların, hukukun laik olmasına dikkat edeceksiniz.”

‘Çok önemli bir azınlıksınız, eğitime önem verin’

TMMB Yönetim Kurulu, Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya Lozan Antlaşması’nı duyuran Le Figaro gazetesinin örneğini hediye etti.

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