Çin’e casusluk yaptığı iddiasıyla 3 kişiye soruşturma

SPIEGEL dergisinin haberine göre, Federal Başsavcılığın, eski bir AB diplomatı ve Alman lobi şirketinde çalışan 2 kişi hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi. Federal Başsavcılığın doğruladığı haberde, polisin, Berlin ve Brüksel’in yanı sıra Baden-Württemberg ve Bavyera Eyaletleri’nde ev ve iş yerlerinde aramalar yaptığı belirtildi. Zanlıların elde ettikleri bilgileri Çin Güvenlik Bakanlığı’na ilettikleri öne sürüldü. Derginin haberinde, hakkında soruşturma başlatılan eski AB diplomatının Brüksel’de üst düzey görevde bulunduğu, daha sonra AB elçisi olarak birçok ülkede görev yaptığı, bu kişinin 2017’de AB’deki kariyerine son verdiği ve bir lobi şirketinde çalışmaya başladığı kaydedildi.