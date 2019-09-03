Cinayetten sonra elinde silahla böyle kaçmış!
Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde otomobilinin içinde öldürülen 39 yaşındaki Hasan Y.’nin katil zanlısı, 27 yaşındaki akrabası İzzettin Yıldız çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, fotoğrafını yayımladığı Yıldız’ı yakalamak için halktan yardım istedi.
PAZAR günü Hessen Eyaleti’nin Wetzlar kentinde otomobilinin içinde kurşunlanarak öldürülen Hasan Y. (39) ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Hasan Y.’nin 27 yaşındaki akrabası İzzetin Yıldız’ın olay yerinden elinde silahla kaçtığı görüntülerine ulaştı. Bunun üzerine Yıldız’ı yakalamak için harekete geçen polis, hem İzzettin Yıldız’ın görüntülerini paylaştı hem de zanlıyı yakalatacak bilgi için 5 bin Euro ödül verileceğini açıkladı.
Polis, Yıldız’ın 170-180 cm boyunda, kısa saçlı, gür sakallı ve atletik yapılı olduğu bilgisini paylaşırken, yerini bilen en yakın polis karakoluna ya da Wetzlar polisine ait 06441-9180 numaralı telefona bilgi vermesini istedi. Soruşturmayı yürüten savcılık ve cinayet masası ekipleri, Türk vatandaşı olan Yıldız’ın Almanya dışına kaçmış olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
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