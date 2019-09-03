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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım Doğan
03.09.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Cinayetten sonra elinde silahla böyle kaçmış!

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Cinayetten sonra elinde silahla böyle kaçmış!

Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde otomobilinin içinde öldürülen 39 yaşındaki Hasan Y.’nin katil zanlısı, 27 yaşındaki akrabası İzzettin Yıldız çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, fotoğrafını yayımladığı Yıldız’ı yakalamak için halktan yardım istedi.

PAZAR günü Hessen Eyaleti’nin Wetzlar kentinde otomobilinin içinde kurşunlanarak öldürülen Hasan Y. (39) ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Hasan Y.’nin 27 yaşındaki akrabası İzzetin Yıldız’ın olay yerinden elinde silahla kaçtığı görüntülerine ulaştı. Bunun üzerine Yıldız’ı yakalamak için harekete geçen polis, hem İzzettin Yıldız’ın görüntülerini paylaştı hem de zanlıyı yakalatacak bilgi için 5 bin Euro ödül verileceğini açıkladı.

Otomobilin içinde infaz ettiler
Otomobilin içinde infaz ettiler

Polis, Yıldız’ın 170-180 cm boyunda, kısa saçlı, gür sakallı ve atletik yapılı olduğu bilgisini paylaşırken, yerini bilen en yakın polis karakoluna ya da Wetzlar polisine ait 06441-9180 numaralı telefona bilgi vermesini istedi. Soruşturmayı yürüten savcılık ve cinayet masası ekipleri, Türk vatandaşı olan Yıldız’ın Almanya dışına kaçmış olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

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