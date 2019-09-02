Otomobilin içinde infaz ettiler
Almanya’nın Hessen Eyaleti Wetzlar kentinde, Türkiye kökenli 39 yaşındaki bir kişi otomobilinin içinde öldürüldü
HESSEN polisinin yaptığı açıklamaya göre cinayet pazar akşamı işledi. Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine giden polis, 39 yaşındaki Türkiye kökenli kişiyi otomobilin içinde vurulmuş halde buldu. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, katil zanlısının ölen kişiyle akraba olduğundan hareket ediyor.
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