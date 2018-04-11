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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
11.04.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Cenevre’de Yıldız Moran fotoğraf sergisi açıldı

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Cenevre’de Yıldız Moran fotoğraf sergisi açıldı

İsviçre’nin Cenevre kentinde, 1995’te yaşamını yitiren Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilki düzenlenen sergi, bu kez Cenevre’deki Heritage Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin tanıtım resepsiyonuna, 1995 yılında vefat eden Moran’ın oğlu Gün Arun ile Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ile çok sayıda Türk ve yabancı ziyaretçi katıldı.

Cenevre’de Yıldız Moran fotoğraf sergisi açıldı

‘HAYATI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ’
Yıldız Moran’ın Türk fotoğrafçılığının gelmiş geçmiş en büyük değerlerinden biri olduğunu belirten Başkonsolos Uyanık, şunları söyledi: “O dönemin koşullarında son derece yalın, insancıl ve hayatın içinden bir bakış açısıyla sanat dünyamıza unutulmaz kareler kazandırmıştır. Moran, eserlerinde 1950’li yıllarda ülkemizin çeşitli yerlerinden insanları ve hayatı en doğal haliyle fotoğraflayarak ölümsüzleşmiştir. Özellikle Anadolu’daki insanlarımızın yaşamını anlattığı fotoğraflarında kimsenin görmediğini görmüş, çekmiş ve fotoğraf aracılığıyla insanlara yazmıştır.”
Moran’ın oğlu Arun da serginin açılışında verdiği desteklerinden dolayı Başkonsolos Uyanık ve başkonsolosluk çalışanlarına teşekkür etti.

Cenevre’de Yıldız Moran fotoğraf sergisi açıldı

Cenevre’de Yıldız Moran fotoğraf sergisi açıldı

 

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