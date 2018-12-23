CDU, Friedrich Merz’e parti içinde önemli bir görev arıyor
CDU’da liderlik yarışını kaybeden Friedrich Merz için parti içinde koltuk arayışı sürüyor.
FEDERAL hükümette Ekonomi Bakanı olmayı bekleyen Friedrich Merz’in bu beklentisi, Başbakan Angela Merkel’in kabinede değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasıyla boşa çıktı. Bunun üzerine CDU’lular Merz için ‘koltuk’ arayışına geçti. CDU’lular, 2021’de Baden Württemberg’de yapılacak eyalet seçimlerinde Friedrich Merz’in başbakan adayı olmasını istiyor. Eyalet teşkilatları da bu fikre sıcak bakıyor.
Dönemin Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Günther Oettinger, 2016’da yapılan seçimlerin ardından Merz ile görüşmüş ve bakanlık üstlenmesini istemişti. Ancak Merz, o dönem bu isteği geri çevirmişti. Merz’in de eyalet başbakan adaylığına sıcak baktığı belirtiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle