‘Boğuşma çıktı, Markus vurdu’

AVUKATIN verdiği bilgiye göre Stephan E. savcılık sorgusunda, yine kendisi gibi aşırı sağcı olan Markus H. ile birlikte Lübcke’nin evine gittiğini anlattı. İfadesinde, amaçlarının Lübcke’yi tabancayla korkutmak olduğunu belirten zanlı, tabancanın Markus H.’nin elinde olduğunu, Vali Lübcke ile aralarında tartışma ve boğuşma çıktığını, bu sırada da Markus H.’nin ateş ettiğini söyledi. Soruşturmayı sürdüren savcılık ve polis yetkilileri, şimdi zanlının doğru söyleyip söylemediğini araştıracak.





ÖNCE İTİRAF ETMİŞTİ

CDU’lu Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, geçen yıl Haziran ayı başında evinin terasında kafasından vurularak öldürülmüştü. Lübcke’nin katil zanlısı olarak da aşırı sağcı Stephan E. ve Markus H. yakalanmıştı. Stephan E. ilk sorgusunda detaylı ifade vermiş ve Lübcke’yi kendisinin vurduğunu itiraf etmişti. Tabancayı da iş yerinde toprağa gömdüğünü anlatmıştı. Polis, zanlının gösterdiği yerde cinayette kullanılan suç aletini bulmuştu. Bir süre sonra Stephan E. ifadesini geri çekmiş ve cinayeti kendisinin işlemediğini söylemişti.