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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 15.10.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

BKA ve BfV, aşırı sağa karşı önlemleri artıracak

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BKA ve BfV, aşırı sağa karşı önlemleri artıracak

Federal Asayiş Dairesi (BKA) ve Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Almanya’nın Halle kentindeki neonazi terör saldırısından sonra aşırı sağcılara karşı önlemlerini artıracak. Önlemler arasında istihdamın artırılması, yeni metotların hayata geçirilmesi, internetten takip, dernek ve kurumları kapatmak, dövüş sporları turnuvaları, konserler ve festivalleri gözetim altına almakla, para trafiğini daha sıkı kontrol etmek var. Bu kapsamda BKA 400, BfV ise 300 kişiyi işe alacak.

BfV Başkanı Thomas Haldenwang, aşırı sağın nefretini ve kinini sosyal medya hesaplarında, oyun platformlarında ve mesajlaşma ağları üzerinde yaydıklarına dikkati çekerek “Elbette kendi kendimize, bunun kökü nedir, aşırı sağın nedenleri nelerdir ve Yahudi düşmanlığı nereden kaynaklanıyor sorularını sormamız lazım.

BKA ve BfV, aşırı sağa karşı önlemleri artıracak
Yeni bir aşırı sağ ile karşı karşıyayız. Aşırı sağcıların oyun platformlarını, sosyal medya hesaplarını ve mesajlaşma ağlarını kendileri için ne kadar etkin kullandıklarını Halle’de gördük” dedi.

SİSTEM İŞLEMEDİ
Polis, Almanya genelinde terör suçu işleyebilecek hatta katliam yapabilecek potansiyele sahip 46 aşırı sağcıyı mercek altına aldı. Bu rakam 2016 yılında 22 kişi olarak belirlenmişti. Her türlü katliamı yapabilecek kapasitede olan aşırı sağcıların sayısının daha da yüksek olduğu sanılıyor. Terör olayları gerçekleştirebilecek şüphelileri izlemek için emniyet bünyesinde daha erken uyarı sistemi kurulmuştu. Ancak kurulan erken uyarı sisteminin işlemediği, haziran ayında Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesinde ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı takip altında olduğu halde Vali Lübcke’yi evinin terasında öldürmeyi başarmıştı.

BKA ve BfV, aşırı sağa karşı önlemleri artıracak
DURUM ÇOK CİDDİ
Bu yüzden hem BKA hem de BfV yeni metotlar hayata geçirmek için çalışmalara başladı. BKA da tıpkı iç istihbarat gibi aşırı sağcıların işlediği suçları ve karıştığı olayları takibe aldı. BKA Başkanı Holger Münch, “Aşırı sağcıların kurbanları, Yahudiler, yabancılar, siyasiler, yetkililer ve liberal sığınmacı politikalarını savunanlar. İnternet üzerinden korku iklimi yaratıyorlar. BKA bünyesinde kin ve nefrete karşı bir birim oluşturulacak. Aşırı sağ tehlike konusunda durum çok ciddi” dedi.

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
27 yaşındaki aşırı sağcı Stephan B. geçen hafta Halle’de önce bir sinagogun kapısında ardından da yakınlarındaki bir döner büfesinde iki kişiyi öldürmüştü. Saldırganın tüm zamanını internette geçirdiği ve internet dışında neredeyse hiç kimseyle görüşmediği belirlenmişti. Cezaevine gönderilen neonazi terörist, iki kişiyi öldürdüğü silahın parçalarını da internette bir kişinin kendisine bağışta bulunduğu Bitcoin ile satın aldığını itiraf etmişti.

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