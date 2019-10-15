BKA ve BfV, aşırı sağa karşı önlemleri artıracak
Federal Asayiş Dairesi (BKA) ve Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Almanya’nın Halle kentindeki neonazi terör saldırısından sonra aşırı sağcılara karşı önlemlerini artıracak. Önlemler arasında istihdamın artırılması, yeni metotların hayata geçirilmesi, internetten takip, dernek ve kurumları kapatmak, dövüş sporları turnuvaları, konserler ve festivalleri gözetim altına almakla, para trafiğini daha sıkı kontrol etmek var. Bu kapsamda BKA 400, BfV ise 300 kişiyi işe alacak.
BfV Başkanı Thomas Haldenwang, aşırı sağın nefretini ve kinini sosyal medya hesaplarında, oyun platformlarında ve mesajlaşma ağları üzerinde yaydıklarına dikkati çekerek “Elbette kendi kendimize, bunun kökü nedir, aşırı sağın nedenleri nelerdir ve Yahudi düşmanlığı nereden kaynaklanıyor sorularını sormamız lazım.Yeni bir aşırı sağ ile karşı karşıyayız. Aşırı sağcıların oyun platformlarını, sosyal medya hesaplarını ve mesajlaşma ağlarını kendileri için ne kadar etkin kullandıklarını Halle’de gördük” dedi.
SİSTEM İŞLEMEDİ
Polis, Almanya genelinde terör suçu işleyebilecek hatta katliam yapabilecek potansiyele sahip 46 aşırı sağcıyı mercek altına aldı. Bu rakam 2016 yılında 22 kişi olarak belirlenmişti. Her türlü katliamı yapabilecek kapasitede olan aşırı sağcıların sayısının daha da yüksek olduğu sanılıyor. Terör olayları gerçekleştirebilecek şüphelileri izlemek için emniyet bünyesinde daha erken uyarı sistemi kurulmuştu. Ancak kurulan erken uyarı sisteminin işlemediği, haziran ayında Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesinde ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı takip altında olduğu halde Vali Lübcke’yi evinin terasında öldürmeyi başarmıştı.DURUM ÇOK CİDDİ
Bu yüzden hem BKA hem de BfV yeni metotlar hayata geçirmek için çalışmalara başladı. BKA da tıpkı iç istihbarat gibi aşırı sağcıların işlediği suçları ve karıştığı olayları takibe aldı. BKA Başkanı Holger Münch, “Aşırı sağcıların kurbanları, Yahudiler, yabancılar, siyasiler, yetkililer ve liberal sığınmacı politikalarını savunanlar. İnternet üzerinden korku iklimi yaratıyorlar. BKA bünyesinde kin ve nefrete karşı bir birim oluşturulacak. Aşırı sağ tehlike konusunda durum çok ciddi” dedi.
İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
27 yaşındaki aşırı sağcı Stephan B. geçen hafta Halle’de önce bir sinagogun kapısında ardından da yakınlarındaki bir döner büfesinde iki kişiyi öldürmüştü. Saldırganın tüm zamanını internette geçirdiği ve internet dışında neredeyse hiç kimseyle görüşmediği belirlenmişti. Cezaevine gönderilen neonazi terörist, iki kişiyi öldürdüğü silahın parçalarını da internette bir kişinin kendisine bağışta bulunduğu Bitcoin ile satın aldığını itiraf etmişti.
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