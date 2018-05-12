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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI
12.05.2018 - 03:45, Son Güncelleme:

Bir İsveç'e, bir de Norceç, Fransa ve Hollanda'ya bak!

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Bir İsveç'e, bir de Norceç, Fransa ve Hollanda'ya bak!

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Bir İsveçe, bir de Norceç, Fransa ve Hollandaya bakAVRUPA ülkelerinin anayasalarında din özgürlüğü devlet güvencesindedir.
Ancak uygulamada bunun başka dinler için hiç de öyle olmadığı görülür.
İsveç’in Vaxjo kasabasında yerel yönetim, geçen hafta bir karar alarak, Cuma günleri hoparlörden ezan okunmasına izin verdi.
Karlskrona kentinde Boşnakların kurduğu İslam Kültür Derneği’ne ait camide günde 5 kez hoparlörden ezan okunmasına geçen yılın sonlarına doğru izin çıkmıştı.
Yaklaşık 4 yıl önce de İsveç’in başkenti Stokholm’deki Fittja Ulu Camii’nde hoparlörden ezan okunmasına izin verilmişti.
İşte özgürlükler ülkesi İsveç’in örnek yaklaşımı.

***
Ya komşu ülke Norveç?
Irkçı söylem ve politikasıyla tanınan İleri Görüş Partisi (FrP), camilerin içinde okunan ezan sesinin dışarıda duyulmasını engellemek için harekete geçti.
Partinin Göçmen Politikasından Sorumlu Sözcüsü, “İnsan Hakları Sözleşmesi’nde bu konuda neyin yer aldığı umrumda bile değil. Benim için önemli olan camilerin yakınlarında ikamet eden bireylerin huzur ve sükunet içinde yaşamaları, ezan sesiyle rahatsız edilmemeleridir” şeklinde bir tutum sergiledi.
Evet uluslararası sözleşmeleri ayaklar altına alan bir tutum.
Hem de Norveç gibi çoğulcu demokrasinin büyük harflerle yazıldığı bir ülkede.
Adına bakıyorum…
İleri Görüş Partisi (Fremskrittspartiet)…
Ne kadar da ileri görüşlü(!) değil mi?

***
Hollanda’da da öyle.
Hollanda Toplumcu Reform Partisi (SGP) ezan okumasının yasaklanmasını istiyor.
Zaten İslam düşmanı, ırkçı, sağ popülist Geert Wilders’in liderliğini yaptığı Partij voor de Vrijheid (Özgürlük Partisi) (PVV) yıllardır camilerin kapatılmasını, ezanın da Kur’an’ın da yasaklanmasını istemektedir.
Evet, farklı dinleri, farklı değerleri kabullenemeyen bir Özgürlük Partisi (!).
Hem de Avrupa’nın göbeğinde.
Özgürlükler ülkesi İsviçre’de de yıllardır minare yasağı kavgası yaşanmaktadır.
1990’lı yılların sonlarına doğru Almanya’nın Hessen Eyalet sınırları içindeki Dillenburg kentinde de benzer bir ezan yasağı tartışmaları yaşanmıştı.
Dillenburg Kaymakamlığı Trafik Düzenlemeleri çerçevesinde aniden ezan sesini duyan otomobil sürücülerinin şaşkınlık yaşayıp kaza yapabilecekleri gerekçesiyle minareden ezan okunmasını yasaklama kararı almıştı.
Ben de o günlerde, kaymakamlığın bu kararının ne kadar da inandırıcı olmadığına dikkat çekmek için, “Aniden kiliselerden yükselen çan seslerini duyan ve Hıristiyan olmayan otomobil sürücüleri de kaza yapabilirler diye çan seslerini susturmak mı gerekir?” diye ironik bir yazı yazmıştım.
Neyse ki, Giessen İdari Mahkemesi’nin yargıçları sağduyulu ve adil bir karar alıp, Dillenburg Kaymakamlığı’nın kararını din özgürlüğü ile bağdaşmadığı için iptal etmişti.

***
İşte bugünlerde Fransa’da bazı politikacılar ve sözde aydınlar kafayı Müslümanların kutsal kitabi Kur’an-ı Kerim’e taktılar.
Aralarında Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eski Başbakanlardan Jean Pierre Raffarin, Bernard Cazeneuve ve Manuel Valls’ın da bulunduğu 300’e yakın sözde aydın, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını istediler.
İspanya’da Engizisyon döneminde Katoliklerin kovduğu Yahudilere kapılarını sonuna kadar açıp, sahip çıkan Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Müslümanların o zaman olduğu gibi bugünkü kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’dir.
Kur’an-ı Kerim’de o günlerde ne yazıyorsa bugün de aynı ayetlerde aynı şeyler bulunmaktadır.
Evet, çağdaş gelişmeler ışığında felsefede yeni yorumları ve değerlendirmeleri içerek değişikler yapılır.
Teknolojik gelişmeler ışığında tıp kitaplarında değişiklik kaçınılmazdır.
Fizik, kimya ve başka alanlarda da.
Ama Hıristiyanların kutsal kitabı İncil’de, Musevilerin kutsal kitabı Tevrat’ta ve Müslümanların kutsal kitabı Kur-an’ı Kerim’de değişiklik yapılması tabudur.
Politik çıkarlar yüzünden Sarkozy bu gerçeği görmezden, bilmezden gelebilir.
Ya, onunla birlikte Le Parisien gazetesinde yayınlanan manifestonun altına imza koyan o aydın (!) geçinen sözde aydınlara ne demeli?

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