Bir darbe de gençlerden
CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer’e bir darbe de gençlik teşkilatından geldi. CDU Gençlik Teşkilatı (JU) parti başkanı ve başbakan adayının üyeler tarafından belirlenmesi için önerge hazırladı.
KARRENBAUER’in liderliğine karşı, partisi içinde güven kaybına gençlik teşkilatı da eklendi. JU, cuma günü ‘Almanya Günü’ için toplanıyor. Toplantıda birçok önerge oylamaya sunulacak. Braunschweig Eyalet teşkilatı gelecekte başbakan adayı ve parti başkanının üyelerce belirlenmesini öngören bir önerge hazırladı.
EYALETLER YENİLGİLERDEN ŞİKAYETÇİ
Hessen Eyalet teşkilatı da parti genel başkanının üyeler tarafından seçilmesinden yana. Bavyera teşkilatı kurultayında daha önce bunu karara bağladı. Münsterland, Ruhr Bölgesi, Münih, Dortmund gibi çok sayıda ilçe teşkilatları CDU’nun bazı eyalet seçimlerinde tarihi yenilgiler almasından şikayetçi.
‘ÜYELER O BİLİNCE SAHİP’
Gençlik Teşkilatı Başkanı Tilman Kuban, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, başbakan adayı ve parti başkanını üyelerin belirlemesi konusunu detaylı tartışacaklarını söyledi ve üyelerin bu kararı verecek bilince sahip olduğunu belirtti.
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