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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
23.06.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Binlerce Türk ve Alman, Kültür Şöleni’nde buluştu

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Binlerce Türk ve Alman, Kültür Şöleni’nde buluştu

Almanya’nın Nürnberg kentinde DİTİB’in düzenlediği 4 gün süren Kültür Şöleni’ni, binlerce Türk ve Alman izledi. Konserler, el sanatları ve Türk yemekleri, büyük ilgi gördü.

ALMANYA’da bu yıl 19’uncusu düzenlenen Nürnberg DİTİB Kültür Şöleni, büyük ilgi gördü. 4 gün süren şölenin açılışına Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay, DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Hasan Aslan, Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve Alman davetliler de katıldı.

Binlerce Türk ve Alman, Kültür Şöleni’nde buluştu


Türk ve Alman milli marşları ve Kuran okunmasından sonra söz alan Hasan Aslan, politik atmosfer nedeniyle baskı ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledi. Aslan, geçen yıl Almanya’da cami ve yabancılara saldırı sayısının 758’e ulaştığını vurguladı ve “Terörün dini, ırkı ve rengi yok. Bizler bugün Almanya’nın bir parçasıyız” dedi.

Binlerce Türk ve Alman, Kültür Şöleni’nde buluştu

BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ
Kültür Şöleni’nin Türkleri ve Alman dostları bir araya getirerek toplumsal kaynaşmaya vesile olduğuna dikkati çeken Selçuk Eke, cami kundaklamalarına da değindi ve “Sorumluların adalet önüne çıkarılmasının takipçisi olacağız” dedi.
Dört gün süren Kültür Şöleni boyunca çeşitli konserler verildi. Türk el sanatları sersgisi düzenlendi. Türk mutfağının leziz tatları damaklara hitap etti. Hattat ustaları canlı gösteri ile maharetlerini sergiledi.

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