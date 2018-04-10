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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
10.04.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Berlin’de kiralar çıldırdı

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Berlin’de kiralar çıldırdı

Berlin’de son yıllarda fahiş oranda artan kiralara karşı kiracılar ayakta. 180 kuruluşun çağrısıyla cumartesi günü ‘Çılgın kira artışları dursun’ mitingi yapılacak. Mitinge kentteki Türkiye kökenlilerin kurduğu dernekler de destek veriyor.

ALMANYA’da son 10 yılda konut piyasasında en büyük hareketlilik Berlin’de yaşanıyor. Kentte kiralık konut bulmak zorlaşırken, artan kiralar da özellikle dar gelirlileri derinden etkiliyor. Kira artışlarına dikkati çekmek için kentteki 180 sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla cumartesi günü Berlin’de miting düzenlenecek. ‘Çılgın kira artışları dursun’ adı altında yapılacak mitinge Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) da destekliyor.

Berlin’deki kira artışı ve cumartesi günü yapılacak eylemle ilgili bilgi veren TBB yönetim kurulu üyesi Remzi Uyguner, şunları söyledi:
“Berlin halkının yüzde 85’i kiracı. Kentte hızla değişen konut piyasası kiracıların aleyhine işliyor. Son 10 yılda kiralar yüzde 76 oranında arttı. Kiraların aile bütçesine yükü ortalama yüzde 27. Dar gelirlilerde bu oran yüzde 39. Yani insanlar kazancının yüzde 39’unu kira olarak ödüyor. Bir yandan kiralar artarken bir yandan da insanlar kendisine uygun kiralık konut bulmakta zorluk çekiyor. İnsanlar uygun ev bulamıyor. Özellikle de orta ve dar gelirliler için büyük sorunlar yaşanıyor.”

Berlin’de kiralar çıldırdı

KALİFİYE GÖÇ ETKİLİYOR
“Berlin sürekli göç alıyor. Özellikle kalifiye insanlar Berlin’e göç etmeye başladı. Bu kesimin geliri yüksek olduğu için fahiş fiyattan ev kiralamaları sorun teşkil etmiyor. Konut satış fiyatlarının artması da kiraları yukarı çekti. Yüksek fiyattan ev satın alan spekülatörler yatırdıkları parayı kira gelirliyle elde etmenin yollarını arıyor. Konut piyasasında yaşanan özelleştirme politikaları da kiraları artırdı. Ayrıca yeni konut için iskana açık alanlarının bulunmaması da başka bir etken.”

GÖÇMENLER VE DAR GELİRLİLER
“Berlin’de 20 yıl önce yaşanan banka kredisi krizi nedeniyle kentte sıkı tasarruf politikaları uygulandı. Ücretler düşük tutuldu. Almanya’nın diğer kentleriyle kıyaslandığında en düşük ücretler Berlin’de ödeniyor. Göçmenler konut piyasasındaki var olan ayrımcılık nedeniyle ev bulamıyor. Göçmenler arasında işsizlik oranın yüksek olması da bu kesimin artan kiralardan olumsuz etkilenmesine yol açıyor.”
TBB Sözcüsü Ayşe Demir ise “Cumartesi günü saat 14.00’de Potsdamer Platz’da olacağız. Berlinliler olarak sesimizi yetkililere duyuracağız” dedi.

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