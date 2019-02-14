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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Reuters-Getty Images
14.02.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Berlin yarın sabah kaosa uyanacak: 1 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor

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Berlin yarın sabah kaosa uyanacak: 1 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor

Berlin’de şehir içi toplu taşıma araçları, grev nedeniyle bu gece yarısından yarın saat 12.00’ye kadar yolcu taşımayacak. 1 milyon kişiyi etkilemesi beklenen grevin başkente kaos yaşatması bekleniyor.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de şehir içi toplu taşıyan ulaşım araçlarının kontakları, gece yarısından öğlene kadar açılmayacak. Şehir içi yolcu taşıyan BVG çalışanları, saat 12.00’ye kadar iş bırakma eylemi yapacak. Otobüsler, tramvaylar ve metrolar sefer yapmayacak. Sadece banliyö trenleri çalışacak. 12.00’den itibaren ise tüm toplu taşıma araçları yeniden seferlerine başlayacak.

Berlin yarın sabah kaosa uyanacak: 1 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor

EN ÇOK İŞE GİDENLER VE ÖĞRENCİLER ETKİLENECEK
Birleşik Hizmet Sendikası ver.di’nin çağrısına uyan BVG çalışanlarının uyarı grevi, sabah saatlerinde kentte büyük bir kaosun yaşanması neden olacak. Toplu taşıma ile işe gidenler ve öğrenciler grevin en büyük mağdurları olacak. Grevden yaklaşık bir milyon kişinin olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Sendika ile işveren arasında şimdiye kadar yapılan dört görüşmede de uzlaşma sağlanamadı. 28 Şubat’ta yapılacak toplu görüşme öncesi kararlı oldukları mesajını veren sendika, en düşük 200 Euro olmak üzere çalışanların ücretlerine yüzde 6 zam istiyor. İşveren ise bu talebi yüksek buluyor.

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