Başarılı ‘gymnasium’ mezunlarına ödül

BU yıl da Almanya’daki tüm başkonsolosluklar, sorumlu oldukları bölgelerde 2018-2019 öğrenim yılını başarıyla tamamlayan gençleri temsilen birer kız ve erkek öğrenciyi ödüllendirecek. Birkaç gündür yapılan duyurularla geçtiğimiz öğrenim yılında ‘gymnasium’ları yüksek notla bitiren öğrencilerin yaşadıkları bölgelere en yakın başkonsolosluklara başvurması çağrısı yapılıyor. Duyurularda Türk vatandaşı ya da Türkiye kökenli Alman vatandaşı başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesinin ‘Almanya’daki Türk toplumunun ‘gymnasium’ düzeyinde eğitime ilgiyi teşvik etmek ve başarılı öğrencilerle ailelerinin görünürlüklerini artırmak amacıyla gerçekleştirildiği’ anlatılıyor.

20-24 OCAK’A KADAR BAŞVURMAK GEREKİYOR

Sosyal medya aracılığıyla da yayımlanan duyurularda başvuruların 20-24 ocak tarihlerine kadar yapılması isteniyor. Başvuru yapması istenen öğrenciler için ‘yüksek notla mezun olanlar’ denilirken bazılarında ise not ortalamalarının ‘1.0–1.5 arasında’ ya da ‘2 ve daha iyi’ olması isteniyor. Başvuruların değerlendirilmesi sonucu tespit edilen en iyi öğrencilerden ikisi, aileleriyle birlikte önümüzdeki dönemde başkonsolosluklara davet edilerek ödüllendirilecek.

TÜRKİYE KÖKENLİ ‘GYMNASIUM’ ÖĞRENCİ AZ

Almanya’daki ‘gymnasium’ öğrencileri arasında Türk vatandaşı ve Türkiye kökenli Alman vatandaşı gençlerin oranı ülke geneline göre oldukça düşük. Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli öğrencilere ilişkin bilgiler tahminlere dayandığı için bu konuda kesin istatistikler bulunmuyor. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarlığı’nın araştırmalarına göre bu oran yüzde 10-20 arasında. Göç kökenli olmayan öğrenilerde ‘gymnasium’a gidenlerin oranı ise yüzde 30’u buluyor.

TÜRKİYE KÖKENLİ ÜNİVERSİTE MEZUNU YÜZDE 8

15-20 yıl önceki araştırmalarda da aynı oranla karşılaşıldığı için bu alanda tüm çabalara rağmen bir ilerleme kaydedilmediği, oranın aynı düzeyde kaldığı görülüyor. Almanya’daki bazı Türk eğitimcilere göre son yıllarda bu oranda gerileme söz konusu ve bu durum eğitim alanındaki en önemli sorunlardan biri. Üniversite mezunları açısından durum daha da kötü. Türkiye kökenli gençlerde üniversite mezunlarının oranı yüzde 8 civarındayken, Almanlarda bu oran yüzde 24... Almanya’da eğitim gören Türk vatandaşı ya da Türkiye kökenli Alman vatandaşı başarılı öğrencilerin Türkiye’nin bu ülkedeki temsilciliklerince ödüllendirilmesi bu nedenle çok önemli bulunuyor ve bu çabaların yaygınlaştırılarak sürdürülmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili duyuru yapan başkonsoloslukların irtibat adresleri (e-mail) şöyle:

Berlin: berlinea@meb.gov.tr

Frankfurt: konsulat.frankfurt@mfa.gov.tr

Hamburg: konsulat.hamburg@mfa.gov.tr

Hannover: konsulat.hannover@mfa.gov.tr

Düsseldorf: egitimdus@t-online.de

Stuttgart: stuttgartegitimataseligi@hotmail.de

Karlsruhe: karlsruhe@meb.gov.tr

Mainz: mainz.egitim@gmail.com

Nürnberg: konsulat.nuernberg@mfa.gov.tr

Essen: egitimessen@hotmail.com