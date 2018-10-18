Bakan von der Leyen’e suç duyurusu
Almanya Federal Savunma Bakanlığı çalışanları, paravan danışmanlık şirketlerinden hizmet almakla suçladıkları Bakan Ursula von der Leyen hakkında suç duyurusunda bulundu.
BAKAN von der Leyen hakkında suç duyurusu sonrası harekete geçen Berlin Eyalet Savcılığı inceleme başlatacak. Savcılık sözcüsü Martin Steltner suç duyurusunu doğrularken, soruşturmanın açılıp açılmayacağının inceleme sonrası netlik kazanacağını söyledi. Savcılıktan edinilen bilgiye göre suç duyurusu 30 Eylül’de savcılığa ulaştı. Bakan von der Leyen’in bakanlıktaki bilgisayar sistemlerinin yenilenmesi konusunda danışmanlık hizmeti aldığı belirtiliyor.
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