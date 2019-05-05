Bakan Spahn: ‘Tüm aşılarımı yaptırdım’
Almanya’da kızamık aşısı zorunlu oluyor. Sağlık Bakanı Spahn’ın hazırladığı tasarı yasalaşırsa, çocuklarına aşı yaptırmayan aileye 2 bin 500 Euro ceza kesilecek. Aşı, öğretmen ve eğitmenler için de zorunlu olacak.
ALMANYA’da son dönemde büyük tartışmalara yol açan kızamık aşısıyla ilgili Federal Sağlık Bakanlığı ilk ciddi adımını attı. Son dönemlerde kızamık nedeniyle artan ölümler ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için harekete geçen bakanlık, kızamık aşının zorunlu olması için yasa tasarısı hazırladı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın (CDU) hazırladığı yasa tasarısına göre aşı sadece çocuklara değil, belli meslek alanlarında çalışanlara da zorunlu olacak.
Buna göre öğretmenler, eğitmenler ile birlikte hastane ve doktor muayenelerinde çalışanlar da kızamık aşısını yaptırmak zorunda. Tasarı yasalaşırsa, küçük çocuklarına aşı yaptırmayan velilere 2 bin 500 Euro para cezası kesilecek. Yuvalar kızamık aşısı olmayan çocukları kabul etmeyecek.
‘ÇOCUKLARI KORUMAK İSTİYORUZ’
Kızamık aşısının zorunlu olmasını savunan Federal Sağlık Bakanı Spahn, şunları söyledi: “Başkasının hayatını ve sağlığını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok. Ben, tüm önerilen aşıları yaptırdım. Aşılar acıları ve hastalıkları defeder. Aşı defterimi kontrol ettim. Eksik olan difteri ve tetanosu yeni yaptırdım. Partnerimi de daha fazla aşı yapması konusunda ikna etmeye çalışıyorum. Hazırlanan tasarıyla çocukları kızamığa karşı korumayı amaçlıyoruz. Bu nedenle yuvaya ve okullara gidecek tüm çocukların kızamık aşısı olmaları gerekecek. Kim yuvaya ve okula kayıt yaptıracaksa, kızamık aşısı olduğunu ispatlamak durumunda olacak. Yuvaya ve okula kayıtlı olanlar da gelecek yıl 31 Temmuz’a kadar aşı olduğunu belgeleyecek. Tüm aileler, çocuklarının, başkalarının kızamık bulaştırmalarına karşı korunduğundan emin olmalı.”
İKİ AŞAMADA YAPILIYOR
Almanya’da son yıllarda yayılan kızamık hastalığı korkutucu boyutlara ulaştı. Geçen yıl 543 kızamık vakası kayıtlara geçerken bu rakam bu yılın ilk dört ayında 300’ü buldu. 2015’te ise kızamık virüsü taşıyanların sayısı 2 bin 450’yi bulmuştu. Almanya’da 1973’ten beri kızamık aşısı yapılırken, yıkılan Doğu Almanya’da ise kızamık aşısı 1970’te yapılmaya başlanmıştı. Kızamık aşışı küçük çocuklarda iki aşamada yapılıyor. İlki 11 ila 14’üncü aylar arasında, ikinci aşı ise 15 ila 23’üncü aylar arasında yapılıyor. Yetişkinlerde ise kızamık aşısı bir kez yapılıyor.
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