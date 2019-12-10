Ayrımcılık yapan ev sahibine ceza

AUGSBURG’da 81 yaşındaki kişi, dairesini kiralığa çıkardı. Afrika kökenli bir kişi daireye talip oldu. Ancak Alman ev sahibi, dairesini sadece Almanlara kiralayacağını gerekçe göstererek evini kiraya vermedi. Kiracı adayı Afrika kökenli ise bunun üzerine ‘ayrımcılığa’ uğradığını gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu. Augsburg Asliye Hukuk Mahkemesi de davacıyı haklı buldu ve ev sahibini ‘ayrımcılık’ suçu işlemekten kiracı adayına bin Euro ödemeye mahkûm etti. Hâkim gerekçesini, “Bu açıkça bir ayrımcılık. Yabancılara yönelik bu ayrımcılık kabul edilemez” sözleriyle gerekçeyi açıkladı.