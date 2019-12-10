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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
10.12.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Ayrımcılık yapan ev sahibine ceza

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Ayrımcılık yapan ev sahibine ceza

Almanya’da mahkeme örnek bir karara imza attı. Evini ‘sadece Almanlara’ kiraya vermek isteyen ev sahibine ‘ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle bin Euro ödemeye mahkûm etti.

AUGSBURG’da 81 yaşındaki kişi, dairesini kiralığa çıkardı. Afrika kökenli bir kişi daireye talip oldu. Ancak Alman ev sahibi, dairesini sadece Almanlara kiralayacağını gerekçe göstererek evini kiraya vermedi. Kiracı adayı Afrika kökenli ise bunun üzerine ‘ayrımcılığa’ uğradığını gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu. Augsburg Asliye Hukuk Mahkemesi de davacıyı haklı buldu ve ev sahibini ‘ayrımcılık’ suçu işlemekten kiracı adayına bin Euro ödemeye mahkûm etti. Hâkim gerekçesini, “Bu açıkça bir ayrımcılık. Yabancılara yönelik bu ayrımcılık kabul edilemez” sözleriyle gerekçeyi açıkladı.

 

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