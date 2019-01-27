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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Avusturya’da ‘YTB Gençlik Buluşması’ etkinliği

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Avusturya’da ‘YTB Gençlik Buluşması’ etkinliği

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Türklere ait sohbet, meddahlık gibi somut olmayan değerlerin UNESCO tarafından kültür mirası listesine alındığını belirterek, “Bizim bir kültür ve manevi dünya zenginliğimiz var, geçmişten bize kalan. Ancak bu zenginliğin farkında değiliz” dedi.

AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından ‘Gençlik Buluşması’ başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, YTB Başkanı Abdullah Eren ve çok sayıda davetli katıldı. YTB’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği çeşitli kültür etkinliğine katılan ve Avusturya’da yaşamını sürdüren gençlere yönelik düzenlediği etkinlikte konuşan Dursun, Anadolu’nun kültür zenginliğine değindi.

Avusturya’da ‘YTB Gençlik Buluşması’ etkinliği

‘BİZİM TEK VAZİFEMİZ...’
Prof. Dursun, Anadolu’nun kültürel mirası denince akla mimari gibi somut eserlerin geldiğini ancak bunlardan daha önemli olan somut olmayan, elle tutulmayan bir kültürel mirasın olduğunu söyledi. UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde, Türklerin sohbet etme geleneğinin yanı sıra Meddahlık gibi gösterilerin yer aldığı bilgisini paylaşan Dursun, şöyle konuştu: “Bizim bir kültür ve manevi dünya zenginliğimiz var, geçmişten bize kalan. Ancak bu zenginliğin farkında değiliz. Geleneksel kültüre ait unsurlar gençler tarafından öğrenilmeli. Bizim bütün vazifemiz, hedefimiz, size bu kültürü aktarmak, geçmişte kalan, unutulma tehlikesi altında olan bu kültürü aktarmak. Sizlerin de bütün derdiniz büyüklerden bu kültürü öğrenmek üzere gayret etmek.”

MERAK BİLGİDEN DAHA ÖNEMLİDİR
Gençlere tavsiyelerde de bulunan Dursun, yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye’ye geldiklerinde önemli müze ve sanat eserlerini bilinçli bir şekilde ziyaret etmeleri gerektiğini vurguladı. Dursun, öğrenme ve araştırmanın merak duygusundan kaynaklandığına dikkati çekerek, “Merak bilgiden daha önemlidir” ifadesini kullandı.

Avusturya’da ‘YTB Gençlik Buluşması’ etkinliği

10 BİN ÖĞRENCİ HEDEFİ
YTB Başkanı Abdullah Eren de Avrupa’da yaşayan gençlere yönelik hayata geçirdikleri faaliyetlere değinerek, özellikle gençlik kampları ve kültür hareketliliği programına Avrupa’dan 2019’da 10 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini, bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıracaklarını anlattı.
Eren, YTB’nin etkinliklerine katılmış Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerle bir araya gelmek adına ‘Gençlik Buluşması’ başlıklı bir etkinlik hayata geçirmek istediklerini, bu program serisine de Viyana’dan başlama kararı aldıklarını söyledi.

Avusturya’da ‘YTB Gençlik Buluşması’ etkinliği

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