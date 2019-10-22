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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: AP
22.10.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Avrupa hazıra konmak istiyor

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Avrupa hazıra konmak istiyor

Avrupa ülkeleri Suriye’de 8 yıldır süren iç savaşa bugüne kadar hiç ilgi duymadı. 2012’de iç savaş başladığında, Türkiye, ‘uçuşa yasak bir güvenli bölge’ önerisinde bulundu. “Bu güvenli bölgeyle oraya hem mültecileri yerleştiririz hem de PKK’nın Suriye kolu YPG’yle Türkiye sınırı arasında bir tampon bölge oluştururuz” dedi.

Avrupa hazıra konmak istiyorAMA Türkiye’nin güvenli bölge talebini en başta Almanya ve Fransa veto etti. “Bizi bu bölgeye hiç bulaştırmayın” denildi.
Türkiye güvenli bölge talebinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden geçmesi için girişimlerini sürdürdü.
ABD’yle görüşmelerde bu talep hep masaya yatırıldı.
Ancak oyalandığını gören Türkiye, güvenli bölgeyi tek başına kurmak amacıyla Barış Pınarı harekâtını başlattı.

AB’NİN TELAŞI NİYE?
Düne kadar Suriye’de ‘sağır’ları oynayan Avrupa, Türkiye’nin harekâtıyla bir anda telaşa kapıldı. Türkiye-ABD arasında güvenli bölge karşılığı ‘120 saatlik ara’ verilmesi için yapılan mutabakat, Avrupa’nın bu telaşını daha da artırmış bulunuyor.
Özellikle Almanya, bu güvenli bölgeyi Türkiye’ye bırakmamak için hazırlık yapıyor. Bu girişim hazırlığını önce Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen dillendirdi. Röttgen’in önerisi şöyle: “AB’nin ortak bir karar alması zor. O nedenle Almanya, Fransa ve İngiltere’den oluşan ‘Avrupa3 Grubu’, BM nezdinde harekete geçsin ve bu güvenli bölgeye BM barış gücü askerleri yerleştirilsin.”
Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik Dış Politika Sözcüsü Roderich Kiesewetter bu planı biraz daha somutlaştırdı. Kiesewetter, güvenli bölgeye gönderilecek 30-40 bin civarında uluslararası askeri güce Almanya’nın katılmasını tartışmaya açtı.

ŞANTAJ YAPMAYI PLANLIYORLAR
Düne kadar güvenli bölgeye karşı çıkanlar, şimdi şekillenecek olan güvenli bölgeye asker göndermek istiyorlar. Türkiye’ye bunu kabul ettirmek için de ‘Hermes’ kredilerini, AB’ye katılım öncesi yardımları baskı aracı olarak kullanmayı düşünüyorlar.
“Yoksa Hermes kredilerini, AB’ye katılım yardımlarını askıya alırız” diyerek şantaj yapmayı planlıyorlar.
‘Hermes’ kredileri, Alman ürünlerinin Türkiye’ye ihracatını devlet güvencesi altına alıyor. Sonuçta bundan zarar görecek olan Alman ürünleri olacak. AB’ye katılım yardımları ise geçen yıl zaten yüzde 40 azaltıldı.
Avrupa, güvenli bölgeye askeri güç göndererek hazıra konmak istiyor. AB, bölgede hareket alanını kaybetmiş olmaktan yakınıyor. Oysa Avrupa, bölgedeki hareket alanını, Türkiye’yi AB üyeliğinden dışlayarak kaybetti.
Eğer AB bölgede etkin olmak istiyorsa, bunun tek yolu Türkiye’yi AB’ye sıkı sıkıya bağlamaktan geçer.

 

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