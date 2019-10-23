Anketlere göre fark atacak!
Almanya’da bu yılın son seçimleri, pazar günü Thüringen’de yapılacak. 2014’ten bu yana Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller koalisyonuyla yönetilen eyalette yapılan kamuoyu yoklamalarına göre yine Sol Parti birinci görünüyor.
ESKİ sendikacı Bodo Ramelow’un 2014’te başbakan olmasıyla Almanya’da ilk kez bir başbakan çıkaran Sol Parti, pazar günü yapılacak seçimlere de Ramelow liderliğinde giriyor. Kamuoyu yoklamaları Sol Parti’nin oyunu yüzde 29 olarak gösteriyor. CDU ve aşırı sağcı AfD ise yüzde 24’le Sol Parti’nin ardından geliyor. AfD beş yıl önce yapılan seçimlerde yüzde 10.6 oranında oy almıştı. Bu seçimde oyunu iki katından fazla artırması bekleniyor. CDU ise 2014 seçimlerinde yüzde 33.5 oya ulaşmıştı. Anketlere göre SPD yüzde 8, Yeşiller yüzde 7 oy alacak, FDP ise yüzde 5 barajının altında kalacak.
AfD HÖCKE İLE OY İSTİYOR
Aşağı Saksonya’da doğan ve 1990’da sendika çalışmaları için Thüringen’e giden Bodo Ramelow, eyalette sevilen bir isim. Uzun süre tezgahtar olarak çalışan Ramelow, Sol Parti Federal Meclis milletvekilliği de yaptı. Ramelow’un hedefi, SPD ve Yeşiller’le yeniden koalisyon kurmak.
Aşırı sağcı AfD’nin lider adayı Björn Höcke, aynı zamanda parti içindeki aşırı sağcıların da liderliğini yapıyor. Irkçı söylemleriyle dikkati çeken Höcke’nin açıklamaları, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından da izleniliyor. Uzun yıllar öğretmenlik yapan 47 yaşındaki Höcke, 2013’te AfD’ye üye oldu. Provakatif tutumlarıyla parti içinde bile eleştiriliyor. Evli olan Höcke’nin dört çocuğu var.
İKİ KEZ ÖLÜM TEHDİDİ ALDI
CDU’nun liste başı adayı Mike Mohring, seçimlerdeki hedefini, ‘sol blok iktidarını düşürmek’ olarak açıkladı. 2014’ten beri CDU Eyalet Meclis Grup Başkanı olarak sorumluluk üstlenen Mohring, seçim kampanyası boyunca aşırı sağcılardan iki kez ölüm tehdidi aldı.
SPD’nin liste başı adayı Wolfgang Tiefensee. 64 yaşındaki Tiefensee tecrübeli bir isim. 2005’te Federal Ulaştırma Bakanlığı yapan SPD’li politikacı, federal siyaseti bırakıp eyalet düzeyinde politika yapmaya başladı. 2014’te Thüringen Eyalet Ekonomi Bakanı olan Tiefensse’nin liderliğinde SPD’nin seçimlerde oy kaybı yaşaması bekleniyor. Eşinden ayrılan Tiefensee’nin de dört çocuğu var.
Yeşiller seçimlere kadın adayın öncülüğünde giriyor. 42 yaşındaki Anja Siegesmund, 2014’ten beri eyalet hükümetinde Çevre Bakanı olarak görev yapıyor. Evli ve üç çocuk annesi Siegesmund, seçmenlerden iklim koruması politikalarıyla oy istiyor.
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