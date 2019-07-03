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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yunus ÜLGER / ESSEN
03.07.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Almanya’ya yabancı kalifiye elemen getirmek zorundayız

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Almanya’ya yabancı kalifiye elemen getirmek zorundayız

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Çalışma Bakanı Karl Josef Laumann, ülkede her sektörde kalifiye eleman açığı bulunduğuna dikkati çekerek, refah düzeyinin korunması için ‘hoş geldin’ kültürüne ihtiyaç olduğunu söyledi. Aşırı sağcı AfD’ye de gönderme yapan Bakan, “Sınırlarımızı kapatmak çıkarımıza olmaz” dedi.

KUZEY Ren Vestfalya Eyaletinin (KRV) CDU’lu Çalışma Bakanı Karl Josef Laumann, Kültürlerarası Girişimciler ve Akademisyenler Derneği’nin (IKUA) 4. Kültürlerarası Ekonomi Günü’nde yaptığı konuşmada Almanya’nın refah düzeyinin korunması için kalifiye eleman açığının kapatılması gerektiğini söyledi.
Almanya’da her sektörde kalifiye eleman açığı bulunduğunu ve bu açığın gittikçe arttığına dikkati çeken Laumann, ülkedeki refah düzeyini korumak için dışarıdan kalifiye eleman getirmek zorunda olduklarını söyledi. Bunun için de Almanya’nın, özellikle de KRV’nin kalifiye elemanlar için cazip hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya’ya yabancı kalifiye elemen getirmek zorundayız

HEM EKONOMİK HEM DE İNSANİ AÇIDAN YANLIŞ
Göçmen karşıtı aşırı sağcı parti AfD’ye de gönderme yapan Laumann, “Almanya’nın sınırlarını kapatmak kimsenin çıkarına olmaz. Hem ekonomik açıdan doğru değil hem de insani açıdan” dedi. Almanya’nın farklı kültürlerden insanların yaşadığı bir ülke olduğunu da hatırlatan Laumann, bunun şirketlere ve kamu kuruluşlarına da yansıması gerektiğini söyledi. Bakan, kendi bakanlığında çalışan göçmen kökenli çalışan sayısının son yıllarda kayda değer oranda arttığını bildirdi.
IKUA Başkanı Erdal Osmançelebioğlu da küreselleşen bir dünyada şirketlerin çalışanlarını farklı kültürlerden insanlardan oluşturması gerektiğini belirterek, bunun şirketlere büyük getirisi olacağını söyledi.

Almanya’ya yabancı kalifiye elemen getirmek zorundayız

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