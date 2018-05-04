Almanyalı Türklere, ‘göçmen dostu hastane’

TÜRKİYE Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Almanya’da 3 hastanenin satın alımıyla ilgi çalışmaların görüşme

aşamasında olduğunu açıkladı. Şu an için gerçekleşmiş bir satın alma işleminin bulunmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Haberlerde yer alan 3 özel hastanenin alımıyla ilgili çalışmalar görüşme aşamasında devam etmekte olup, henüz net bir sonuç elde edilememiştir” ifadeleri kullanıldı.



‘UZUN VADELİ BİR PROJE’

Bakanlığın yaklaşık 2 yıldır Almanya’da özellikle ülkede yaşayan Türklerin sağlık imkanlarını daha da iyileştirmek için hastane alma girişiminde bulunduğunu belirten Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Yaşar Bilgin ise şunları söyledi: “Almanya’da bir hastane zinciri satışa çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı bu 3 hastaneyi almak için başvurdu, biz de destek veriyoruz. Şu an prosedür devam ediyor ve bu prosedürün sonuçlanması bekleniyor. Orası olmasa başka yerlere bakılacak. Yani bu uzun vadeli bir proje. Türkiye gerekli yerlere başvurusunu yaptı, şu an için bekliyoruz.”

‘YENİ HASTANE AÇILAMIYOR’

“Satın alma başvurusu yaklaşık 5 ay önce yapıldı. Bu hastaneler zincirinin 20 farklı yerde hastanesi var. Daha çok Türklerin yaşadığı yerlerde, mesela Münih, Düsseldorf ve Köln taraflarından düşünülüyor. İsim vermeyeyim ama şu an iflas etmiş bir hastane zinciri bu. Sağlık Bakanlığı’nın, Almanya’da hastane fazlalığı olması nedeniyle yeni bir hastane kurması değil. Ancak satılacak olan hastaneleri almak üzere başvuruda bulunuldu.”

‘ALMAN HASTANESİ OLACAK’

Satın alınması düşünülen hastaneler Alman hastanesi. Alman da Türk de buradan hizmet alacak. Ama daha çok Türk doktor, Türk hemşire alınacak bu hastanelere. Bir Türk hastanesi olmayacak yani, yine Alman hastanesi olacak. Almanlar buna ‘göçmen dostu hastane’ diyorlar. Türklerin kültüründen kaynaklanan, dilden kaynaklanan doktorla hasta arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmaya yönelik bir durum var.”

Yaşar Bilgin, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 2 yıl önce de Frankfurt yakınlarında yine bir hastane satın alımı için girişimlerde bulunduğunu, ancak karşı tarafın son anda vazgeçmesi nedeniyle hastanenin satın alınamadığını söyledi.