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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf arşiv
04.05.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Almanyalı Türklere, ‘göçmen dostu hastane’

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Almanyalı Türklere, ‘göçmen dostu hastane’

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türk hastaların, kültür farklılığı ve dilden kaynaklanan doktorla hasta arasındaki sorunları ortadan kaldırmaya yönelik harekete geçti. Bakanlık, bir hastane zincirinin üç şubesini satın almak için görüşmelere başladı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Almanya’da 3 hastanenin satın alımıyla ilgi çalışmaların görüşme
aşamasında olduğunu açıkladı. Şu an için gerçekleşmiş bir satın alma işleminin bulunmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Haberlerde yer alan 3 özel hastanenin alımıyla ilgili çalışmalar görüşme aşamasında devam etmekte olup, henüz net bir sonuç elde edilememiştir” ifadeleri kullanıldı.

‘UZUN VADELİ BİR PROJE’
Bakanlığın yaklaşık 2 yıldır Almanya’da özellikle ülkede yaşayan Türklerin sağlık imkanlarını daha da iyileştirmek için hastane alma girişiminde bulunduğunu belirten Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Yaşar Bilgin ise şunları söyledi: “Almanya’da bir hastane zinciri satışa çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı bu 3 hastaneyi almak için başvurdu, biz de destek veriyoruz. Şu an prosedür devam ediyor ve bu prosedürün sonuçlanması bekleniyor. Orası olmasa başka yerlere bakılacak. Yani bu uzun vadeli bir proje. Türkiye gerekli yerlere başvurusunu yaptı, şu an için bekliyoruz.”

‘YENİ HASTANE AÇILAMIYOR’
“Satın alma başvurusu yaklaşık 5 ay önce yapıldı. Bu hastaneler zincirinin 20 farklı yerde hastanesi var. Daha çok Türklerin yaşadığı yerlerde, mesela Münih, Düsseldorf ve Köln taraflarından düşünülüyor. İsim vermeyeyim ama şu an iflas etmiş bir hastane zinciri bu. Sağlık Bakanlığı’nın, Almanya’da hastane fazlalığı olması nedeniyle yeni bir hastane kurması değil. Ancak satılacak olan hastaneleri almak üzere başvuruda bulunuldu.”

‘ALMAN HASTANESİ OLACAK’
Satın alınması düşünülen hastaneler Alman hastanesi. Alman da Türk de buradan hizmet alacak. Ama daha çok Türk doktor, Türk hemşire alınacak bu hastanelere. Bir Türk hastanesi olmayacak yani, yine Alman hastanesi olacak. Almanlar buna ‘göçmen dostu hastane’ diyorlar. Türklerin kültüründen kaynaklanan, dilden kaynaklanan doktorla hasta arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmaya yönelik bir durum var.”
Yaşar Bilgin, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 2 yıl önce de Frankfurt yakınlarında yine bir hastane satın alımı için girişimlerde bulunduğunu, ancak karşı tarafın son anda vazgeçmesi nedeniyle hastanenin satın alınamadığını söyledi.

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