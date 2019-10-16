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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 16.10.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Almanya’da uçak biletlerine zam, tren biletlerine indirim geliyor

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Almanya’da uçak biletlerine zam, tren biletlerine indirim geliyor

Almanya Bakanlar Kurulu, iklim koruma önlemlerinin yer aldığı yasa tasarısını onayladı. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek tasarı, uçak biletlerindeki vergi oranını yüzde 76 yükseltirken, tren biletlerindeki vergiyi yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürecek. Bu durum uçak biletlerine zam, tren biletlerine indirim olarak yansıyacak. Benzinin litresine de 3 cent zam geliyor.

ALMANYA Başbakanı Angela Merel başkanlığında bugün toplanan bakanlar kurulu, iklim koruma önlemlerin yer aldığı yasa tasarısını onayladı. 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girecek tasarıda uçak biletlerindeki vergilerin artırılması, tren biletlerindeki vergi oranının ise düşürülmesi yer alıyor. 

Tren biletlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 19’dan yüzde 7’ye çekilerek kısa mesafelerde uçak veya özel otomobil yerine trenle yolculuğun tercih edilmesini hedefleniyor. Buna göre 19.90 Euro olan en kısa mesafe hızlı tren bileti 17.90 Euro’ya inecek. Bilet fiyatlarının ucuzlamasının, trenle yolculuk yapacak kişi sayısını yaklaşık 5 milyon artırması bekleniyor. Düşen vergi oranı nedeniyle bütçede ise 500 milyon Euro’luk bir kayıp hesaplanıyor.

Almanya’da uçak biletlerine zam, tren biletlerine indirim geliyor

UÇAK BİLETİNE VERGİ YÜZDE 76 ARTIYOR
Tasarı, Almanya içi ve Avrupa Birliği ülkelerine yolcu taşıyan uçak biletlerinden alınacak vergiyi ise yüzde 76 artıracak. AB üyesi bir ülkeye Almanya’dan yapılan uçuşlarda ortalama bilet başına vergi miktarı 5.65 Euro’dan 15.03 Euro’ya yükselecek. 6 bin kilometreye kadar olan mesafelerde alınacak vergi miktarı 33.01 cent olarak öngörülüyor. Uçak şirketlerinin artan vergilerin bir miktarını biletlere yansıtması bekleniyor. Bu durumda gelecek yıl nisan ayından itibaren uçak yolcuları pahalı bilet satın alacak. Uçak biletlerinde artan vergi sayesinde bütçeye yaklaşık 740 milyon Euro katkı sağlanacak.
Hükümetin uçak biletlerindeki vergiyi artırma kararına uçak şirketleri ise itiraz etti. Şirket yöneticileri vergiler nedeniyle Alman hava şirketlerinin diğer uluslara ait şirketlerle rekabet etme gücünü yitireceği uyarısında bulundu.

BENZİNİN LİTRESİNE 3 CENT VERGİ GELİYOR
Tasarıda karbondioksit (CO2) üreten yakıtlardan alınacak verginin artırılması da yer alıyor. CO2 üreten yakıtlardan ton başına 10 Euro vergi alınacak. 2025 yılında ise bu rakam 35 Euro’ya yükselecek. Benzinden ise litre başına yaklaşık 3 cent vergi alınacak. Tasarıda ayrıca evlerinde ve işyerlerinde enerji tasarrufu sağlayanlare teşvik verilecek. Ev ve işyerlerinin kapı ile pencerelerini enerji tasarrufu sağlayacak şekilde yenileyenler üç yıl boyunca vergiden muaf tutulacak.

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