Almanya’da internet korsanına baskın
Almanya Asayiş Şubesi (BKA), cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili ve gazetecilerin özel bilgilerini yayınlayan internet korsanını yakalamak için ilk baskınını Heilbronn kentinde yaşayan 19 yaşındaki Jan S. adlı bir kişinin evine yaptı.
ŞÜPHELİNİN, internet korsanını tanıdığı şüphesiyle gözaltına alındığı, tanık olarak dinlendiği ve iş birliğine hazır olduğu belirtildi.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer de olayı aydınlatmak için BKA yetkilileriyle görüşüyor. İnternet Güvenliği Birimi Başkanından da olayla ilgili rapor isteyen Seehofer’in hafta ortasında gelişmelerle ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise özel bilgilerin çalınması olayında yabancı istihbarat şüphesi bulunmadığından hareket ettiklerini söyledi. Herrmann, daha çok bir kişinin bunu kendi başına yaptığı şüphesi üzerinde yoğunlaştıklarını ve korsanın yakalanma şansının çok yüksek olduğunu kaydetti. Bakan Herrmann, internet kullanıcılarını kendi özel bilgileriyle daha yakından ilgilenmeye çağırdı.
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