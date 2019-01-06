Ülkeyi sarsan korsan aşırı sağcı çıktı

TARİHİNİN en ağır siber saldırısı ile karşı karşıya kalan Almanya’da güvenlik birimleri, tüm dikkatini ve enerjisini olayın arkasındaki kişi ya da kişileri ortaya çıkarmak için harcıyor. Başta cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri, televizyon sunucuları, sinema ve müzik dünyasından yüzlerce kişinin özel bilgilerinin çalındığı siber saldırı olayı, cuma günü kamuoyuna yansıdı. Ancak Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesinin olayı aralık başından beri bildiği ve güvenlik birimlerini uyarmadığı iddiaları ortalığı daha da karıştırdı. Saldırıdan en çok etkilenen siyasetçiler Başbakan Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’ten olurken Sosyal Demokrat Parti’den 250, Yeşiller ve Sol Parti’den 100 kişi var.

BİLD: AŞIRI SAĞCI

Kimliği belirlenemeyen internet korsanı, cep telefon numaraları, banka hesapları, aileleriyle paylaştığı özel mesajlar, fotoğraflar ve adresleri içeren hassas bilgileri çalıp ‘F_Orbit’ adlı Twitter hesabından yayınladı. Frankfurt Başsavcılığı taktik nedenlerle olay hakkında bilgi vermiyor. Federal Asayiş Şubesi de (BKA), korsanın kimliği ve motifi hakkında henüz yeterli bilgi olmadığını söylüyor.

Bild Gazetesi’nin yaptığı araştırmaya göre internet korsanı aşırı sağcı. Korsanın bir Twitter hesabı daha var. Korsanın bu hesabında Youtube yıldızları hakkında özel bilgiler yer alıyor. Korsanın sosyal medyada kullandığı ismi ‘DENNİS567’. 2 yıl önce hesap açtı ve hassas bilgileri çalıp orada yayınlamaya başladı. Korsan tek kişi mi yoksa arkasında başka işbirlikçileri var mı bilinmiyor. Araştırmaya göre ‘jitachi’ ve ‘rOOtaccess’ hesapları da ona ait. Korsan bu hesaplarda “AfD bunu başaramayacak. Bunu en iyi başaracak olan NPD” diye yazıyor. NPD Almanya’da nazi ideolojisinin temsilcisi olarak bilinen milliyetçi aşırı sağcı parti. Korsanın yayınladığı özel bilgiler arasında aşırı sağcı AfD’nin olmaması da korsanın aşırı sağcı olduğu şüphesini artırıyor.

İÇİŞLERİ BAKANINA BASKI

Olayı bir an evvel aydınlığa kavuşturması için Federal İçişleri Bakanı Seehofer’e baskı artıyor. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, ”Hangi daire ne zaman ne kadar bu konuda haberdardı ve nasıl hareket etti, aydınlatılmalı” dedi. Klingbeil, bunun İçişleri Bakanı Seehofer’in en öncelikli vazifesi olması gerektiğini söyledi ve bu konuda güvenlik birimlerinde oluşan kaos konusunda eleştiriler yaptı. Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann da “İçgüvenliğin en öncelikli konu olduğunu Seehofer anlamalı” dedi. Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch da İçişleri Bakanını görevini yapmaya davet etti.