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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: REUTERS
06.01.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Ülkeyi sarsan korsan aşırı sağcı çıktı

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Ülkeyi sarsan korsan aşırı sağcı çıktı

Almanya’da sadece AfD hariç cumhurbaşkanı dahil siyaset, sanat ve müzik dünyasından ünlülerin kişisel bilgilerini internette yayınlayan korsanın aşırı sağ görüşe sahip olduğu idia edildi. Eleştiri yağmuruna tutulan İçişleri Bakanı Seehofer’e olayın bir an önce aydınlatılması için baskılar artıyor.

TARİHİNİN en ağır siber saldırısı ile karşı karşıya kalan Almanya’da güvenlik birimleri, tüm dikkatini ve enerjisini olayın arkasındaki kişi ya da kişileri ortaya çıkarmak için harcıyor. Başta cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri, televizyon sunucuları, sinema ve müzik dünyasından yüzlerce kişinin özel bilgilerinin çalındığı siber saldırı olayı, cuma günü kamuoyuna yansıdı. Ancak Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesinin olayı aralık başından beri bildiği ve güvenlik birimlerini uyarmadığı iddiaları ortalığı daha da karıştırdı. Saldırıdan en çok etkilenen siyasetçiler Başbakan Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’ten olurken Sosyal Demokrat Parti’den 250, Yeşiller ve Sol Parti’den 100 kişi var.

BİLD: AŞIRI SAĞCI
Kimliği belirlenemeyen internet korsanı, cep telefon numaraları, banka hesapları, aileleriyle paylaştığı özel mesajlar, fotoğraflar ve adresleri içeren hassas bilgileri çalıp ‘F_Orbit’ adlı Twitter hesabından yayınladı. Frankfurt Başsavcılığı taktik nedenlerle olay hakkında bilgi vermiyor. Federal Asayiş Şubesi de (BKA), korsanın kimliği ve motifi hakkında henüz yeterli bilgi olmadığını söylüyor.
Bild Gazetesi’nin yaptığı araştırmaya göre internet korsanı aşırı sağcı. Korsanın bir Twitter hesabı daha var. Korsanın bu hesabında Youtube yıldızları hakkında özel bilgiler yer alıyor. Korsanın sosyal medyada kullandığı ismi ‘DENNİS567’. 2 yıl önce hesap açtı ve hassas bilgileri çalıp orada yayınlamaya başladı. Korsan tek kişi mi yoksa arkasında başka işbirlikçileri var mı bilinmiyor. Araştırmaya göre ‘jitachi’ ve ‘rOOtaccess’ hesapları da ona ait. Korsan bu hesaplarda “AfD bunu başaramayacak. Bunu en iyi başaracak olan NPD” diye yazıyor. NPD Almanya’da nazi ideolojisinin temsilcisi olarak bilinen milliyetçi aşırı sağcı parti. Korsanın yayınladığı özel bilgiler arasında aşırı sağcı AfD’nin olmaması da korsanın aşırı sağcı olduğu şüphesini artırıyor.

İÇİŞLERİ BAKANINA BASKI
Olayı bir an evvel aydınlığa kavuşturması için Federal İçişleri Bakanı Seehofer’e baskı artıyor. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, ”Hangi daire ne zaman ne kadar bu konuda haberdardı ve nasıl hareket etti, aydınlatılmalı” dedi. Klingbeil, bunun İçişleri Bakanı Seehofer’in en öncelikli vazifesi olması gerektiğini söyledi ve bu konuda güvenlik birimlerinde oluşan kaos konusunda eleştiriler yaptı. Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann da “İçgüvenliğin en öncelikli konu olduğunu Seehofer anlamalı” dedi. Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch da İçişleri Bakanını görevini yapmaya davet etti.

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